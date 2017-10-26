Вышла ОС Android 8.1 Developer Preview. Окончательная версия станет доступна в декабре

Компания Google, как и обещала, выпустила обновление Android 8.1 Oreo. В данном случае речь о версии Android 8.1 Developer Preview (MR1), ориентированной на разработчиков. Это тестовая сборка и повседневно пользоваться такой версией ОС нельзя – слишком высока вероятность возникновения различных проблем, начиная от снижения производительности и заканчивая разного рода ошибками и сбоями.

В то же время любые владельцы поддерживающихся устройств могут без проблем загрузить обновление «по воздуху», не прибегая ни к каким ухищрениям, достаточно участия в программе Android Beta Program. Более продвинутые пользователи также могут загрузить нужный образ прошивки с официального сайта и установить обновление вручную. Да Android 8.1 Developer Preview поддерживают Nexus 6P, Nexus 5X, Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL и Pixel C.

Как мы уже рассказывали, обновление активизирует процессор обработки изображений Pixel Visual Core. Пожалуй, это единственное новшество, которое может заинтересовать обычных пользователей. Остальное будет интересно разработчикам. Обновление включает новый Neural Networks API для задействования аппаратных средств с целью ускорения задач машинного зрения и глубокого обучения. По сути, это надстройка для обеспечения работы фреймворков машинного обучения вроде TensorFlow Lite и Caffe2.

Частью обновления являются различные оптимизации для версии Android Go, адаптированной для бюджетных смартфонов с небольшим объемом ОЗУ: 1 ГБ либо менее. Система автозаполнения полей Autofill получила поддержку сторонних форм, благодаря чему разработчики смогут скрывать номера банковских карт и показывать только последние четыре цифры. Еще одно новшество – API WallpaperColors для управления цветом фоновых изображений. Механизм Programmatic Safe Browsing Actions позволит приложениям обнаруживать любую попытку использования WebView для перехода на потенциально опасный сайт. Наконец, в FingerprintManager добавили два новых типа ошибок.

В конце ноября должна выйти еще одна версия Android 8.1 для разработчиков. Релиз полноценной версии Android 8.1 намечен на декабрь.

Источник: Android