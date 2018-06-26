Вышла публичная бета-версия iOS 12

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После нескольких недель тестирования разработчиками мобильная операционная система Apple iOS 12 стала доступной и для рядовых пользователей – она получила статус публичной бета-версии.

В операционной системе iOS 12 основное внимание было уделено вопросам производительности, так что устройства должны работать быстрее после установки этой версии. Вместе с тем, новая версия поддерживает функции дополненной реальности, улучшенный возможности для контроля работы и использования устройства. Обновлены многие приложения, а также виртуальный ассистент Siri. Появилась возможность создания собственных анимированных анимодзи — мемодзи.

Чтобы оценить публичную бета-версию iOS 12, нужно зарегистрироваться в программе тестирования на специальном разделе сайта Apple. После авторизации нужно загрузить и установить соответствующий профиль прошивки. Однако нужно учитывать, что на текущий момент операционная система носит статус бета-версии и может работать нестабильно. Потому перед установкой iOS 12 рекомендуется сделать резервное копирование данных. Также не следует устанавливать эту версию на основное рабочее устройство.

Источник: The Verge