Вышло дополнение The Elder Scrolls Online: Summerset для ПК

Компания Bethesda Softworks выпустила очередное дополнение к игре The Elder Scrolls Online, получившее название Summerset. Как видно из названия, игрокам предлагают посетить остров Саммерсет. Добавим, эта локация стала доступной поклонникам серии The Elder Scrolls впервые с момента выхода самой первой игры – The Elder Scrolls: Arena (1994 год).

Саммерсет – это родина высоких эльфов – богатый и красивый край. Его населяет раса, сведущая в магических искусствах и архитектуре. Новое развитие сюжета предлагает прибывшему чужаку принять участие в сражении за существование Саммерсета и его обитателей. За закрытыми дверями и в глубоких тенях Саммерсету готовят ужасную участь. Но заговорщики работают не в одиночку: они пользуются могуществом и влиянием своих даэдрических союзников и даже древнего зла.

В The Elder Scrolls Online: Summerset продолжается эпическая история, намек на которую проскользнул еще в базовой игре The Elder Scrolls Online, но сама история начала развиваться в главе The Elder Scrolls Online: Morrowind и дополнении Clockwork City. Силы, которые противостояли полубогам Трибунала Вивеку и Сота Силу, теперь продолжают строить коварные планы на Саммерсете, и только (избранный) игрок сможете раскрыть их и остановить злодеев.

Дополнение The Elder Scrolls Online: Summerset уже доступно для платформы ПК PC (Windows и OS X). Цена обновления в Steam составляет 599 грн (при условии наличия основной игры The Elder Scrolls Online). Версии для PS4 и Xbox One станут доступны с 5 июня.