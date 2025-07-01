GSC опубликовала туториал по модам оружия в S.T.A.L.K.E.R. 2

GSC Game World выпустила подробный видеогайд по Zone Kit — официальному набору инструментов для модификации S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

В видео разработчики показали, как добавить в игру новое оружие с нуля, шаг за шагом. Туториал длится семь минут и сопровождается полноценным видеообъяснением всех действий.

«Ну что, сталкеры, снова на связи. Возвращаемся к вам с новым туториалом от группы Разработчиков: сегодня будем учиться делать модификацию на оружие в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl», — написали авторы в соцсети.

В ролике показан процесс создания кастомной винтовки: как подготовить модель, вставить ее в игру, настроить физику, анимации, звуки и другие характеристики. Даже для тех, кто ранее не имел дела с моддингом, инструкция подана максимально просто — интерфейс, коды, параметры, файлы и тому подобное. Также игроков пригласили к Discord-сообщества, где можно обсудить моды и узнать о новостях по Zone Kit Phase 1.

Отметим, что Zone Kit появился в игре вместе с патчем 1.5 вместе с патчем 1.5 как инструмент для моддеров. Но фанаты быстро заметили: вес набора просто колоссальный — до 700 ГБ. В студии назвали релиз «Фазой 1» и пообещали, что в «Фазе 2» попытаются уменьшить размер, если это будет возможно. Но пока что Zone Kit остается рекордсменом по сравнению с наборами других игр.

Источник: GSC Game World