Высококачественные изображения и характеристики смартфона HTC U11 EYEs появились накануне анонса: внешность U11 Plus и устаревшая платформа

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Чуть позже сегодня ожидается презентация HTC. Мероприятие пройдет одновременно в трех городах (Пекине, Тайбэйе и Гонконге) и посвящено анонсу нового смартфона компании HTC U11 EYEs, который ранее был известен под именем Ocean Harmony. Но уже сейчас можно ознакомиться с дизайном и основными параметрами грядущей новинки благодаря соответствующей утечке.

Качественные изображения позволяют в деталях рассмотреть новинку, которая должна стать чуть более доступной альтернативой флагманской модели U11 Plus.

Как можно видеть, особых внешних отличий у нового HTC U11 EYEs в сравнении с U11 Plus не будет. Все тот же стеклянный корпус, совпадает даже расположение сканера отпечатков пальцев.

Единственным отличием станут изменения на передней панели – сдвоенная фронтальная камера вместо одинарной и более узкие рамки по периметру. Отметим, что изображения взяты из официальной странички HTC на Facebook, так что сомнений в их достоверности нет никаких.

Касательно спецификаций, новинка предложит шестидюймовый экран Full HD+ (2160х1080 пикселей) с соотношением сторон 18:9, SoC Qualcomm Snapdragon 652, что странно, учитывая присутствие на рынке более новой модели Snapdragon 653, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Также известно об аккумуляторе емкостью 3939 мА•ч, защите от воды (IP67), чувствительных гранях Edge Sense и ОС Android Nougat. Стоимость новинки ожидается на уровне $495.

Источник: gizmochina