Слухи: General Motors «убьет» бензиновый Chevrolet Camaro в 2023 году, чтобы возродить его в виде электромобиля





Ровно две недели назад мы рассказали о том, что General Motors может возродить бренд Hummer, сделав его полностью электрическим, а теперь аналогичные известия поступили о спорткаре Chevrolet Camaro. Эту модель пока не нужно возрождать, так как ее все еще выпускают, однако по слухам ее производство собираются прекратить в 2023 году.

Таким образом, «перевод на электрические рельсы» позволит сохранить культовую модель на рынке, а также побороться со своим главным конкурентом — Ford Mustang, который также вскоре станет гибридным и электрическим (правда, скорее всего в формате кроссовера).

Напомним, что специалисты General Motors уже экспериментировали с электрификацией Chevrolet Camaro. В прошлом году они представили электромобиль Chevrolet eCOPO Camaro Concept, предназначенный для участия в дрэг-рейсинге. Модель с мощностью 700 л.с. и крутящим моментом 815 Нм способна преодолеть классическую дистанцию в четверть мили (402 метра) всего за 9 секунд.

Источник: Motor1