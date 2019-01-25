General Motors планирует разработать полностью электрическую версию пикапа GMC Sierra и выпустить несколько электрокроссоверов

Ровно неделю назад мы написали о том, что Ford выпустит полностью электрическую версию своего культового пикапа Ford F-150, а сейчас об аналогичном желании заявил еще один американский автопроизводитель General Motors. Очевидно подобную активность двух крупных брендов вызвали дерзкие новички в лице Tesla Pickup и Rivian R1T, которые были весьма благосклонно приняты потенциальными покупателями.

Несмотря на то, что Ford доминирует на рынке американских пикапов, General Motors также выпускает целый ряд популярных пикапов и внедорожников в рамках многочисленных брендов Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC и т.д. Достаточно вспомнить такие модели, как Chevrolet Colorado и Silverado, GMC Canyon и Sierra, если говорить о первых, и Cadillac Escalade, а также Chevrolet Equinox, Tahoe и Suburban, если говорить о вторых.

В интервью телеканалу CNBC, вице-президент бренда GMC Дункан Алдред заявил, что его компания активно работает над полностью электрическим пикапом GMC Sierra, а также пока неназванной моделью электрокроссовера. Если автопроизводитель действительно выпустит электромобиль на основе модели GMC Sierra, то нет никаких сомнений, что за ним последует и Chevrolet Silverado, который выполнен на той же платформе, что существенно упростит его электрификацию.

Конкретная модель, с которой General Motors планирует выходить в сегмент электрических кроссоверов, пока не названа. Впрочем, скорее всего это будет новая модель от Cadillac, дизайн которой нам недавно показали, или же электрокроссовер Buick Enspire с мощностью 550 л.с. и запасом хода 600 км, который также вполне может перейти из разряда концептуальных в серийные автомобили.

Конецпты электрокроссоверов Cadillac и Buick



Напомним, что полтора года назад General Motors пообещала представит два новых электромобиля в ближайшие два года и еще не менее двадцати электрических моделей к 2023 году.

Источник: InsideEV’s