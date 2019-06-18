General Motors может возродить бренд Hummer, сделав его полностью электрическим





В начале текущего века брутальные прожорливые внедорожники Hummer были своеобразным символом наплевательского отношения к экологии. Доходило до того, что в США «зеленые» специально повреждали Хаммеры соседей, намекая на необходимость покупки более экологичного транспорта. Теперь мечта фанатов экологии может сбыться, так как корпорация General Motors рассматривает возможность сделать бренд полностью электрическим.

Информацию о возможной электрификации бренда Hummer опубликовало издание Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в General Motors. Процесс находится на стадии предварительных обсуждений, тем не менее дизайнеры компании уже предоставили руководству первые наброски того, как может выглядеть электрический Hummer.

Потенциально идея весьма неплохая — она позволит реабилитировать репутацию Hummer среди «зеленых», габариты автомобиля предполагают возможность установить батареи максимальной емкости, а интерес к электрическим пикапам и внедорожникам в США сейчас явно на подъеме — достаточно вспомнить Tesla и Rivian. Более того, General Motors уже работает над электрическими внедорожниками, включая пикап GMC Sierra и несколько новых электрокроссоверов.

Напомним, что первый Hummer H1 был гражданской версией военного внедорожника Humvee, его выпустили на рынок в 1992 году. Затем на рынок вышли Hummer H2 (с 2002 по 2010 год) и Hummer H3 (с 2005 по 2010 год), производство линейки закрыли в 2010 году. Несмотря на то, что эти внедорожники не выпускают почти 10 лет, их все еще можно встретить на дорогах. Более того, энтузиасты даже переделывают их в электромобили, как например произошло с электрическим Hummer H1 для Арнольда Шварценеггера от австрийской компании Kreisel.

Источник: Autoblog