Вышел Dolby Vision 2: улучшенный HDR, сглаживание движения и первые телевизоры Hisense

Компания Dolby представила стандарт видео высокого динамического диапазона Dolby Vision 2. Hisense обещает первые телевизоры с поддержкой технологии, а оператор CANAL+ — контент.

Dolby Vision 2 приносит новый механизм обработки изображений и набор инструментов под названием Content Intelligence (вероятно, речь идет об ИИ). Режим Precision Black ориентирован на четкость темных сцен, а Light Sense адаптирует изображение к освещению в помещении. имеются отдельные опции для спортивных событий и игр. Dolby также вводит двунаправленное тоновое воспроизведение для лучшего соответствия контента возможностям телевизора.

Функция Authentic Motion позволяет создателям видео настраивать уменьшение дрожания кадр за кадром, чтобы избежать эффекта «мыла». Стандарт получил два воплощения: Dolby Vision 2 охватывает основные функции для широкого спектра моделей, а Dolby Vision 2 Max включает дополнительные элементы управления для телевизоров высокого класса.

Hisense подтвердила поддержку Dolby Vision 2 в будущих телевизорах RGB-MiniLED на базе процессора MediaTek Pentonic 800 с чипом PQ MiraVision Pro, который является аппаратной основой нового стандарта. Названия моделей и даты выпуска не сообщаются. CANAL+ планирует добавить Dolby Vision 2 ко всему своему ассортименту, в частности фильмов, сериалов и спортивных трансляций.

Релиз оставляет некоторые вопросы открытыми. Dolby и Hisense не называют конкретных моделей телевизоров, технические детали Precision Black, Light Sense и дополнительных функций Max остаются нераскрытыми. Цены и доступность оборудования других производителей тоже неизвестны, и, по всему, речь не идет о возможности модернизации имеющихся моделей телевизоров.

Также интересно, как будет выглядеть изображение с технологией сглаживания движения. Предыдущие версии такой технологии от разных производителей телевизоров, в частности Samsung, создавали впечатление большей частоты кадров (кому-то очень нравится, для других этот эффект неприятен). Вероятно, но точно не известно, будет ли опция отключения режима.

Источники: Dolby, VideoCardz