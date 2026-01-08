Вышел Oppo Reno15 Pro Mini — компактный смартфон с батареей на 6200 мА-ч

Oppo дополнила линейку смартфонов Reno15 и подготовила к выпуску относительно компактный аппарат Reno15 Pro Mini. Он получил 6,32-дюймовый OLED-дисплей. Не то, чтобы уж совсем крошечный, но значительно меньше современных моделей с 6,7-6,8-дюймовыми экранами.
Oppo Reno15 Pro Mini имеет разрешение дисплея FHD+ и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Экран защищает стекло Gorilla Glass 7i. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 8450 и предлагается в двух конфигурациях памяти: 12 ГБ оперативной и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной.
Несмотря на компактные размеры, модель оснащена полноценной системой камер. Основная камера использует 200 МП сенсор Samsung HP5 с диафрагмой f/1.8. Перископный телефотомодуль имеет разрешение 50 МП, оптический зум 3,5× и светосилу f/2.8. Ультраширокоугольная камера также получила 50 МП сенсор с диафрагмой f/2.0 и поддержкой автофокуса. Фронтальная камера имеет разрешение 50 МП и диафрагму f/2.0.
Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 6200 мА-ч, что выглядит особенно впечатляюще, учитывая компактный корпус. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт по фирменному стандарту SuperVOOC.
Oppo Reno15 Pro Mini работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16. Среди других характеристик — защита от воды и пыли по стандартам IP66 и IP68, а также новый дизайн корпуса. Версии Glacier White и Crystal Pink получили декоративный элемент Ribbon Design, тогда как вариант Cocoa Brown доступен без этого узора. Во всех модификациях используется стеклянная задняя панель и алюминиевая рамка.
Продажи Oppo Reno15 Pro Mini стартуют 13 января. Базовая версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти стоит около $665, а конфигурация с 512 ГБ — $725.
Источник: gsmarena
