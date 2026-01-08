Новости Устройства 08.01.2026 comment views icon

Вышел Oppo Reno15 Pro Mini — компактный смартфон с батареей на 6200 мА-ч

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Вийшов Oppo Reno15 Pro Mini — компактний смартфон з батареєю на 6200 мА•год

Oppo дополнила линейку смартфонов Reno15 и подготовила к выпуску относительно компактный аппарат Reno15 Pro Mini. Он получил 6,32-дюймовый OLED-дисплей. Не то, чтобы уж совсем крошечный, но значительно меньше современных моделей с 6,7-6,8-дюймовыми экранами.

Oppo Reno15 Pro Mini имеет разрешение дисплея FHD+ и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Экран защищает стекло Gorilla Glass 7i. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 8450 и предлагается в двух конфигурациях памяти: 12 ГБ оперативной и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной.

Вийшов Oppo Reno15 Pro Mini — компактний смартфон з батареєю на 6200 мА•год

Несмотря на компактные размеры, модель оснащена полноценной системой камер. Основная камера использует 200 МП сенсор Samsung HP5 с диафрагмой f/1.8. Перископный телефотомодуль имеет разрешение 50 МП, оптический зум 3,5× и светосилу f/2.8. Ультраширокоугольная камера также получила 50 МП сенсор с диафрагмой f/2.0 и поддержкой автофокуса. Фронтальная камера имеет разрешение 50 МП и диафрагму f/2.0.

Вийшов Oppo Reno15 Pro Mini — компактний смартфон з батареєю на 6200 мА•год

Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 6200 мА-ч, что выглядит особенно впечатляюще, учитывая компактный корпус. Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт по фирменному стандарту SuperVOOC.

Oppo Reno15 Pro Mini работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16. Среди других характеристик — защита от воды и пыли по стандартам IP66 и IP68, а также новый дизайн корпуса. Версии Glacier White и Crystal Pink получили декоративный элемент Ribbon Design, тогда как вариант Cocoa Brown доступен без этого узора. Во всех модификациях используется стеклянная задняя панель и алюминиевая рамка.

Вийшов Oppo Reno15 Pro Mini — компактний смартфон з батареєю на 6200 мА•год

Продажи Oppo Reno15 Pro Mini стартуют 13 января. Базовая версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти стоит около $665, а конфигурация с 512 ГБ — $725.

Спецпроекты
Найкращі товари Anker зі знижками: що купити до Чорної п’ятниці 2025
Конфіденційність, промотарифи та інше. Як Bitomat робить крипту доступною через біткойн-банкомати

Источник: gsmarena

Популярные новости

arrow left
arrow right
Первые изображения новых Nubia Fold и Flip 3 демонстрируют дизайн "не как у всех"
Huawei Mate X7: новая "раскладушка" бренда толщиной 4,5 мм стоит до $2500
Представлены Poco F8 Ultra и F8 Pro: глобальные версии смартфонов Redmi K90 с ценой от $530
Xiaomi 17 Ultra: первые живые фото подтверждают радикальные изменения камеры
Европейские Redmi Note 15 "засветились" в сети: три известных и одна новая модель, изображения, характеристики и цены
В Корее запретили продавать новые смартфоны без процедуры распознавания лица
Мировой релиз Nubia Z80 Ultra бьет по конкурентам: $650 за Snapdragon 8 Elite Gen 5 и выдающуюся камеру
Баг Apple iOS "пожирает" свободною память и не дает обновить систему — как от него избавиться
Первый взгляд на Xiaomi 17 Ultra — видно не всё
Складной Apple iPhone Fold получит странную форму — рендер и чертежи
Chrome для Android получит закрепление вкладок и Nano Banana из адресной строки
Xiaomi 17 Ultra: первые фото без чехла, модуль и программа камеры, релиз уже на этой неделе
Nubia V80 Design: китайцы создали "iPhone 17 Pro" за $100 и посмеялись в названии
Apple iPhone Air — наиболее обесцененный из всех моделей, после приобретения он теряет половину стоимости
Google разворачивает запись звонков для Pixel 6 и более новых моделей
Приложения Android в Windows 11 почти на весь экран — как включить новую функцию Phone Link
Как в россии: Индия будет требовать от производителей смартфонов установки государственного приложения
Анонсированы OnePlus 15R, OnePlus Pad Go 2, и OnePlus Watch Lite
Будущий Apple iPhone получит подэкранную камеру и новые спутниковые возможности, — инсайдеры
Неожиданная компактность: макет Apple iPhone Fold сравнили с iPhone 17 Pro Max и Oppo Find N5 на видео
Nova Launcher для Android, который остался без разработчиков, продолжает получать обновления
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить