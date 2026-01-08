Xiaomi представила Poco M8 5G и M8 Pro 5G: как Note 15, только с другими камерами

Бренд Poco анонсировал новую серию M8 5G, в которую вошли два смартфона: Poco M8 5G и Poco M8 Pro 5G. Обе модели работают на чипах Qualcomm Snapdragon, получили AMOLED-дисплеи с высокой частотой обновления, работают под управлением Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2 и поддерживают ИИ-функции, в частности Google Gemini и Circle to Search.

Poco M8 5G

Смартфон Poco M8 5G получил 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. Экран поддерживает 12-битную глубину цвета и ШИМ-регулировку яркости с частотой 3840 Гц. Устройство оснащено процессором Snapdragon 6 Gen 3. Он предлагает до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 512 ГБ встроенного хранилища UFS 2.2.

Основная камера состоит из 50 МП сенсора Light Fusion 400 и 2 МП датчика глубины. Спереди установлена 20 МП фронтальная камера. По характеристикам модель близка к Redmi Note 15 5G, но без 108 МП камеры и ультраширокого модуля.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5520 мА-ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Смартфон получил подэкранный сканер отпечатков пальцев, защиту IP66, стереодинамики с Dolby Atmos, ИК-порт, модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и слот для карты памяти.

Poco M8 Pro 5G

Это более крупная и мощная модификация, имеющая 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и яркостью до 3200 нит. Панель поддерживает Dolby Vision и HDR10+, а также ШИМ-регулировку 3840 Гц. Защиту экрана обеспечивает Gorilla Glass Victus 2. Poco M8 Pro 5G работает на базе чипа Snapdragon 7s Gen 4 и использует систему охлаждения Poco IceLoop для лучшего отвода тепла. Конфигурации предлагают 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенного хранилища.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Основная камера состоит из 50 МП сенсора Light Fusion 800 с оптической стабилизацией и 8 МП ультраширокой камеры. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП. По сути, это версия Redmi Note 15 Pro+ без 200 МП основного модуля.

Смартфон получил кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6500 мА-ч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и реверсивную зарядку до 22,5 Вт. Среди других характеристик — подэкранный сканер, защита IP68, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, 5G и стереодинамики с Dolby Atmos.

Цена

Poco M8 5G доступен в черном, зеленом и серебристом цветах. Версия 8/256 ГБ стоит $229 (£229/€269), а конфигурация 8/512 ГБ — $279 (£259/€299). В рамках раннего предложения цены снижены до $209 (£189/€229) и $259 (£219/€259).

Poco M8 Pro 5G оценили в $299 (£299/€349) за версию 8/256 ГБ и $359 (£349/€399) за 12/512 ГБ. За ранние заказы цены снижаются до $279 (£259/€309) и $339 (£299/€359).

Акционные цены действуют до 14 января.

Источник: gsmarena