Вышел патч Starfield, добавивший апскейлинг Nvidia DLSS

В сентябре Starfield на ПК вышла в не наилучшем состоянии: без официальной поддержки масштабирования DLSS или XeSS, без элементов управления HDR и низкой производительностью — особенно на видеокартах Nvidia и Intel. Обновление Starfield 1.8.86 имеет целью решить ряд этих проблем.

Одним из самых больших изменений для владельцев видеокарт Nvidia является официальное включение DLSS 2 и DLSS 3 для реконструкции изображения и генерации кадров соответственно, сообщает Eurogamer. Удивительно, но пока DLSS использует стандартную номенклатуру Nvidia (качество, сбалансированность, производительность), FSR-скейлинг (для карт AMD) все еще использует ползунок разрешения в процентах.

Производительность игры также заметно улучшилась. На Ryzen 7 7800X3D, подмечено 20% прирост производительности во время прохождения Акила-Сити — это можно объяснить лучшей загрузкой процессора, поскольку используется больше ядер, и каждое ядро ​​используется более интенсивно. (Впрочем, сохраняются скачки частоты кадров, что должно стать целью дальнейших действий Bethesda).

Помимо аппаратных изменений Bethesda также воплотила перечень геймплейных улучшений и исправила ошибки в квестах.