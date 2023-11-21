Новости Игры 21.11.2023 в 09:43 comment views icon

Вышел патч Starfield, добавивший апскейлинг Nvidia DLSS

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Юрій Орос

Автор новин

Вышел патч Starfield, добавивший апскейлинг Nvidia DLSS

В сентябре Starfield на ПК вышла в не наилучшем состоянии: без официальной поддержки масштабирования DLSS или XeSS, без элементов управления HDR и низкой производительностью — особенно на видеокартах Nvidia и Intel. Обновление Starfield 1.8.86 имеет целью решить ряд этих проблем.

Обзор Starfield: научная фантастика, которую мы заслужили

Одним из самых больших изменений для владельцев видеокарт Nvidia является официальное включение DLSS 2 и DLSS 3 для реконструкции изображения и генерации кадров соответственно, сообщает Eurogamer. Удивительно, но пока DLSS использует стандартную номенклатуру Nvidia (качество, сбалансированность, производительность), FSR-скейлинг (для карт AMD) все еще использует ползунок разрешения в процентах.

Производительность игры также заметно улучшилась. На Ryzen 7 7800X3D, подмечено 20% прирост производительности во время прохождения Акила-Сити — это можно объяснить лучшей загрузкой процессора, поскольку используется больше ядер, и каждое ядро ​​используется более интенсивно. (Впрочем, сохраняются скачки частоты кадров, что должно стать целью дальнейших действий Bethesda).

 

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Помимо аппаратных изменений Bethesda также воплотила перечень геймплейных улучшений и исправила ошибки в квестах.

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