Новые ядра ARM Travis — увеличение инструкций за такт вместо роста частоты

Раздел Технологии выходит при поддержке

На днях в базе данных тестового пакета Geekbench засветился новый мобильный процессор MediaTek Dimensity 9500. Именно благодаря этой утечке мы впервые увидели в действии новое высокопроизводительное ядро ARM с кодовым названием Travis. Частота оказалась на уровне 3,23 ГГц, а не 4 ГГц, как некоторые ожидали. Для сравнения, сверхпроизводительное ядро в Dimensity 9400 работает на частоте 3,63 ГГц. Похоже, гонка за герцами сходит со сцены, а не первый план выходит оптимизация.

Как утверждает авторитетный инсайдер Digital Chat Station, ядро Travis официально презентуют уже в сентябре. И главное не в том, сколько там герц, а насколько разумно процессор использует каждый такт. Ключевой показатель для новых флагманских чипов — это IPC (количество инструкций, которые процессор выполняет за один такт). Простым языком: процессор с вдвое более высоким IPC может работать на вдвое более низкой частоте и достигать того же результата. Реальность, конечно, сложнее, но для начала этого достаточно.

ARM обещает «двузначный рост» IPC (в процентах), что позволит ядру Travis работать быстрее и эффективнее без перегрева и чрезмерного потребления. Ведь с каждым поднятием частоты растет напряжение, а с ним — тепловыделение, которое растет в квадрате. Поэтому даже небольшое уменьшение герц может существенно уменьшить нагрев и улучшить автономность.

Travis также поддерживает расширение ARM SME (Scalable Matrix Extension). Это поможет улучшить производительность в задачах искусственного интеллекта и классических алгоритмах обработки сигналов (например, обработки изображений и аудио). SME является частью более широкой стратегии ARM по модернизации вычислительной архитектуры для все более разнородных рабочих нагрузок на мобильных и периферийных устройствах.

Достоверности утечке добавляет то, что Digital Chat Station опубликовал изображение с, вероятно, официальной пресс-конференции ARM, что непосредственно подтверждает названные особенности.

В процессоре Dimensity 9500 новое ядро Travis работает в тандеме с тремя ядрами Alto (о которых мы пока знаем лишь название) и четырьмя ядрами Gelas — преемниками Cortex-A7xx. За графику отвечает новый GPU ARM с кодовым названием Drage, который выйдет на рынок под брендом Mali-G1.

Еще интереснее, что ARM решила отказаться от бренда Cortex и разбить его на несколько «отраслевых» направлений:

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Lumex — для мобильных устройств;

Niva — для ПК;

Zena — для авто;

Neoverse — для серверов;

Orbis — для Интернета вещей.

Итак, ARM делает ребрендинг, хотя еще не делала официальных заявлений по этому поводу. А мы готовимся встречать чипы нового поколения, которые уже не гонятся за частотами, а наращивают эффективность на каждом такте.

Источник: gizmochina, gsmarena

Раздел Технологии выходит при поддержке

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