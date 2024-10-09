MediaTek представила процессор Dimensity 9400 — быстрее на 35%, с лучшими фотовозможностями

Флагманский мобильный процессор Mediatek Dimensity 9400 представлен официально. Он получил семь ядер с одним сверхпроизводительным на частоте 3,63 ГГц и мощную графику Immortalis G925.

Процессор создан TSMC по 3 нм техпроцессу N3E, что обещает повышенную производительность и эффективность. Конечно же, он оснащен NPU, как и все новые чипы последнего времени.

Чип построен по схеме 1+3+4. Суперпроизводительное ядро Cortex-X925 работает на частоте до 3,63 ГГц, три ядра Cortex-X4 имеют максимальную частоту 3,3 ГГц, эффективность обеспечивают четыре Cortex-A720 на 2,4 ГГц. По данным Mediatek, Dimensity 9400 предлагает 15% увеличение производительности IPC (инструкций за цикл), что вместе с повышением тактовой частоты по сравнению с предшественником дает 35% прирост одноядерной производительности и 28% улучшение для нескольких ядер.

Встроенный процессор Immortalis-G925 работает на частоте 1612 МГц и обещает улучшение производительности на 41%, быстрее на 40% трассировки лучей и экономию энергии на 44%. ИИ работает на NPU 890, который потребляет на 35% меньше энергии, чем его предшественник.

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Из возможностей искусственного интеллекта чип обеспечивает корректирующую заливку изображений для получения четких фото, x100 цифровое увеличение с «превосходной детализацией» и лучшую энергоэффективность при съемке видео 4K / 60 кадров в секунду. ISP Imagiq 1090 позволит записывать видео HDR во всем диапазоне масштабирования, что означает возможность переключения уровней масштабирования и объективов без изменения качества видео.

Процессор поддерживает дисплей WQHD+ с частотой обновления до 180 Гц, а также дисплеи, складывающиеся втрое. С ним доступна съемка 10-битного видео 8K 60 кадров в секунду с полнодиапазонным масштабированием HDR.

Dimensity 9400 — первый мобильный процессор на рынке, который использует новейшую оперативную память LPDDR5X (10,7 Гбит/с. Он также получил 100% увеличение кэша L2 и 50% кэша L3. Чем будут иметь на борту смартфоны Oppo Find X8 в ноябре и Vivo X200 в этом месяце.

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Источник: MediaTek

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