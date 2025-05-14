Попытка №2: Google анонсировала Material 3 Expressive — новый дизайн Android 16

На прошлой неделе Google случайно досрочно опубликовала информацию о новом дизайне Android 16 — Material 3 Expressive. Тогда компания быстро удалила опубликованные материалы, а теперь состоялся официальный анонс обновления. Во время мероприятия The Android Show: I/O Edition компания Google представила новую версию фирменного дизайн-кода — Material 3 Expressive. Она должна появиться позже в этом году, начиная с устройств серии Pixel. Главная идея — сделать Android более выразительным, живым и приятным в использовании.

Google хочет добавить эмоциональности во взаимодействие с Android. Новый подход к анимациям и тактильным эффектам — одна из главных фишек Material 3 Expressive. Например, при смахивании уведомления вы почувствуете приятный виброотклик, а соседние уведомления будут мягко реагировать на ваши действия. То же самое касается жестов в меню последних приложений, изменения громкости или вызова шторки уведомлений.

Эффект размытия фона в панели быстрых настроек, уведомлений и режиме многозадачности добавляет глубины и не отвлекает от контекста. Кроме того, Google обновляет типографику, внедряет адаптивные компоненты и новые динамические цветные темы, которые лучше реагируют на контент и оформление устройства.

Компания уверяет, что обновление не повлияет на быстродействие или автономность устройств — все должно работать так же плавно.

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Изменения в Android 16 заметны еще с экрана блокировки. Если есть уведомления, дата и прогноз погоды теперь будут появляться справа от часов. Без уведомлений — информация размещается под часами, возле иконки сканера отпечатков.

На экране блокировки и в режиме Always-On Display появятся Live Updates — активные уведомления от сервисов доставки, такси или навигационных приложений. В разблокированном состоянии нажатие на таблетку Live Updates рядом со временем покажет полное уведомление. Такие сообщения также будут выводиться первыми в списке уведомлений.

В панели статуса появятся новые иконки, которые четко разделяют типы информации. А виджет At a Glance на главном экране станет компактнее.

При вызове шторки уведомлений пользователи увидят эффект размытия, который позволяет видеть обои в фоновом режиме. Внизу появятся таблеточные кнопки: История уведомлений, Очистить все, Настройки уведомлений.

В полной панели быстрых настроек кнопки (тайлы) стали масштабируемыми — можно вместить больше функций. Активные плитки меняют форму с таблетки на скругленный прямоугольник. Ползунок яркости теперь выглядит массивнее и имеет видимый «хват», аналогичное обновление получил и ползунок громкости.

Google не только показала новый дизайн Material 3 Expressive для Android 16 и Wear OS 6, но и поделилась первыми примерами редизайна собственных приложений.

Fitbit обновляет страницы со статистикой — в частности, для подсчета шагов. Верхние вкладки Day, Week, Month, Year теперь перемещены в нижнюю часть экрана и оформлены в виде плавающих «таблеток», что улучшает удобство пользования одной рукой. Сам макет информации остался почти без изменений, однако теперь, когда вы достигаете цели, график подсвечивается более яркими цветами, а отметка «выполнено» размещается в выразительной фигуре в стиле Material.

В Gmail произошел редизайн главной страницы со списком писем. Каждое сообщение теперь расположено в отдельной карточке со скругленными верхними углами. Анимация свайпа (например, для архивации письма) стала более заметной. Поле поиска, кнопка меню и переключатель аккаунтов теперь находятся на отдельном фоне с более яркой темой оформления. Кнопка «Написать» также стала больше и заметнее.

В Google Photos появился обновленный вид альбомов в полноэкранном режиме. Внизу расположена плавающая панель инструментов для совместного доступа, добавления фото и редактирования — более сосредоточенная и понятная, чем в предыдущих версиях, где она находилась сверху.

Material 3 Expressive — это не просто косметическое обновление. Это попытка сделать Android более живым, чувствительным и удобным. Обновленный дизайн появится сначала на смартфонах Pixel с Android 16 уже в конце этого года. Впоследствии его интегрируют и в приложения Google — уже известно, что обновленные Google Keep и виджеты Gemini также созданы по новому дизайн-коду.

Google планирует выпустить стабильную версию Android 16 раньше, чем обычно. Ранее сообщалось, что Android 16 может получить профессиональные настройки для фотографов и позволит разблокировать Google Pixel отпечатком пальца с выключенным экраном.

Источник: 9to5google 1, 2