Apple полностью обновила раздел батареи в iOS 26 — больше контроля и статистики

Раздел Технологии выходит при поддержке

С выпуском iOS 26 компания Apple радикально переделала раздел Battery, сделав его не просто информативным, но и немного терапевтическим: теперь вы точно будете знать, съел ли заряд TikTok, уведомления от почты или ваша ночная любовь к YouTube.

В новой версии iOS 26 во вкладке Battery вас ждет обновленный интерфейс с подробной статистикой использования энергии. Теперь сверху появляется информация о текущем уровне заряда и когда вы в последний раз заряжали устройство. Если телефон заряжается прямо сейчас, система покажет, сколько еще осталось до полного заряда.

Apple убрала разделение на «24 часа» и «10 дней» — теперь есть недельная аналитика со средними показателями потребления энергии. И главное: добавилась функция сравнения, которая покажет, тратите ли вы больше заряда, чем обычно. Если вы вдруг в отпуске и нон-стоп смотрите Reels, iPhone тактично намекнет, что «такая активность — не норма».

Чтобы не гадать, что именно посадило батарею вашего iPhone уже к обеду, Apple добавила детализацию: какое приложение было на экране дольше, какое работало в фоне, и кто присылал много уведомлений. Можно даже покопаться в статистике за каждый из последних 7 дней — с разделением на активное использование и время, когда экран был выключен. Также видно, когда и сколько вы заряжали устройство.

Секция Battery Health осталась — там можно проверить количество циклов заряда и максимальную емкость аккумулятора. А еще есть возможность ограничить заряд до 80%, чтобы не «убивать» батарею ежедневными полными подзарядками.

Новинка под названием Adaptive Power — еще один режим экономии, который дополняет уже знакомый Low Power Mode. Этот режим активируется вручную или автоматически, если телефон считает, что вы слишком активно им пользуетесь. В таком случае система снижает яркость экрана или немного «придерживает лошадей» в фоновых процессах. Например, некоторые действия могут выполняться дольше, зато вы продержитесь до вечера без павербанка.

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Adaptive Power также может автоматически включать Low Power Mode, когда уровень заряда падает до 20%, — все зависит от того, что вы делаете в этот момент. Актуально, особенно для новых моделей вроде iPhone 17 Air.

Apple вернула функцию, которая ранее была на Mac: оценка времени до полного заряда. В iOS 26 iPhone покажет, сколько минут осталось до 100%, прямо в настройках Battery. Это работает как с кабелем, так и с беспроводными зарядками. Если вы подключитесь к медленному адаптеру или Qi-платформе с ограничением в 5 Вт, iPhone вежливо сообщит, что «зарядка будет долгой».

Этот прогноз также появится на экране блокировки — можно одним глазом взглянуть, есть ли смысл еще пить кофе, пока телефон заряжается.

Сейчас iOS 26 доступна только для разработчиков, публичная бета стартует в следующем месяце, а полноценный релиз ожидается осенью. Обновление будет и на iPadOS 26, но Mac эти изменения пока не коснулись — вероятно, там еще обдумывают возвращение забытой функции с временем заряда.

Источник: macrumors 1, 2, 3

Раздел Технологии выходит при поддержке

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