Вышла бета-версия Fedora 34 с GNOME 40 и сжатием в файловой системе BTRFS

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Организация Fedora Project выпустила бета-версию операционной системы Fedora 34. Новые образы ISO доступны для Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora IoT, Fedora Spins, Fedora Labs и Fedora для ARM. Одним из наиболее существенных и заметных для пользователей изменений в новой версии является включение окружения GNOME 40 в Fedora Workstation.

Окружение GNOME 40 является преемником GNOME 3.38, которое использовалось в Fedora 33 в прошлом году. Рабочая среда претерпела существенные доработки и призвана улучшить общее впечатление от оболочки GNOME. Новая версия делает поиск, окна, рабочие области и приложения более «пространственно согласованными». При этом панель dock перемещена из левой части окна в нижнюю.

В Fedora 34 реализовано прозрачное сжатие в файловой системе BTRFS, что позволит освободить больше дискового пространства и продлить срок службы твердотельных накпителей. Сжатие позволит ускорить чтение и запись больших файлов. В дальнейшем разработчики планируют продолжать добавлять улучшения в BTRFS.

Ещё одним новшеством в Fedora 34 станет замена PulseAudio на PipeWire. Последнее решение лучше подходит для случаев использования профессионального звука с меньшей задержкой.

Бета-версия Fedora 34 доступна для загрузки с официального сайта проекта.

Источник: neowin