Вышла Pixel Camera 9.4 — ручной выбор объектива на Pixel 6 Pro и 7 Pro и Fold, улучшенный HDR+

Июньский выпуск функций Android (Feature Drop) несет обновление фирменной камеры Google. Среди прочего, в приложении Pixel Camera 9.4 для Pixel 6/7 Pro и Fold появился раздел объектива с ручными настройками.

Как и Pixel 8 Pro, более ранние смартфоны Google теперь позволяют выбрать один из трех задних объективов для снимка. Для этого надо коснуться шестеренки настроек в нижнем левом углу (или провести пальцем вверх) для параметров фото. Новая вкладка «Pro» с выбором объектива автоматически или вручную находится рядом с «General». Несмотря на название, вкладка не имеет «элементов управления Pro», как на Pixel 8 Pro — фокуса, выдержки и ISO.

Регулятор масштабирования над кнопкой спуска затвора заменен на переключатель режимов ультраширокий, широкий и телефото. Когда ручной режим включен, можно регулировать масштаб. Если позже откроете приложение, Pixel Camera по умолчанию будет использовать настройки Wide.

В Pixel Camera 9.4 перемещает переключатель выбора RAW/JPEG на вкладку Pro. Ранее он был похоронен в Настройках > Дополнительно. Это значительно облегчает переключение в случаях, когда возникает желание позже профессионально отредактировать снимок.

Предположительно, это обновление приносит улучшенный выбор кадров HDR+ на Pixel 6+, включая Fold и Tablet:

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«HDR+ теперь лучше определяет лучший момент из вашей фотографии в HDR+ только одним нажатием затвора. Он умнее в выборе базового кадра для создания многокадрового объединенного изображения и учитывает такие критерии, как открытые глаза и улыбка».

Pixel Camera 9.4.103.641377609.23 уже разворачивается в Google Play Store.

Источник: 9to5google

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