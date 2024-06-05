Google больше не планирует оставлять у себя устройства Pixel, которые поступили ей на ремонт с «несанкционированными запчастями»

Политика Google относительно ремонта устройств Pixel подверглась критике, когда было замечено, что компания не будет возвращать устройство владельцу, если в нем используются «несанкционированные части». Теперь компания обещает вычеркнуть это ограничение из своих правил.

Автор YouTube, владелец ремонтной мастерской и активист права на ремонт Луис Россман на этой неделе обратил внимание на политику Google по ремонту устройств Pixel. По крайней мере с прошлого года на странице поддержки, которая объясняет политику Google в отношении ремонта, прямо говорилось, что если устройство было отправлено на ремонт и на нем были найдены «несанкционированные» запасные части с вторичного рынка, устройство «не будет возвращено» его владельцу.

Напомним, недавно за похожий подход под критику попала компания Samsung. Корейская компания требовала подписывать контракты, которые предусматривали, что ремонтные мастерские уничтожают устройства, в которых было обнаружено использование неоригинальных запчастей. Недавно iFixit прекратил партнерство с Samsung в отношении устройств Galaxy.

Политика Google касается только собственного ремонта устройств Pixel компанией, но аналогичным образом говорится, что устройство, в котором будет обнаружено использование запасных компонентов со вторичного рынка, «не будет возвращено вам». Эта политика действует с 19 июля 2023 года.

Однако ресурсу Android Authority Google заявила, что изменит свою позицию. В будущем Google «не будет хранить» устройство, если оно содержит неоригинальные запчасти, а вернет устройство клиенту, если она не сможет выполнить ремонт из-за «проблем с безопасностью».

«В таком случае мы отправим его обратно клиенту или вместе с ним определим дальнейшие шаги. Клиенты также могут свободно искать варианты ремонта, которые им лучше всего подходят», ─ обещает Google.

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Условия использования компании будут обновлены, чтобы «прояснить» это. Однако пока что эти обещания не зафиксированы в обновлении Правил.

Источник: 9to5google