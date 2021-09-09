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Google объявила о выпуске пятой и заключительной бета-версии Android 12, уточнив, что до релиза финальной версии ОС осталось «всего несколько недель». И эта бета стала первой для владельцев новенького Pixel 5A, вышедшего в конце прошлого месяца.

Android 12 Beta 5 не приносит никаких новых функций и кардинальных перемен — с выпуском Android 12 Beta 4 ровно месяц назад разработка перешла в заключительную стадию и сейчас разработчики сосредоточены на исправлении ошибок и повышении стабильности в рамках подготовки к релизу финальной версии ОС. Собственно, Android 12 Beta 5 — это предрелизная версия ОС (release candidate). Если не возникнет никаких проблем, то эта сборка должна получить статус стабильной.

В Android 12 Beta 5 есть несколько заметных визуальных изменений — виджеты с геометрическими часами, калькулятор с переработанным дизайном в стиле Material You с пастельной цветовой схемой и новый ярлык на экране блокировки.

Как отмечает 9to5Google, стандартное приложение Часы тоже претерпело изменения — обновленный дизайн, новые анимации и (конечно же) цвета в соответствие с общей темой оформления.

XDA утверждает, что на экране блокировки появился новый ярлык для управления устройствами умного дома. Элементы управления устройством ранее переехали из меню выключения Android 11 в тень быстрых настроек, но в Android 12 они стали доступны в другом, более удобном месте. Новая кнопка присоединилась к ярлыку Google Wallet, который появился на экране блокировки в Beta 2.

Наконец, Android Police сообщает, что у владельцев Pixel из программы бета-тестирования теперь есть доступ к новой улучшенной панели поиска. Теперь в результатах будут отображаться любые совпадения по настройкам, контактам и прочим разделам, а не только приложение и результаты Google.

Android 12 выделяется в первую очередь радикально переработанным интерфейсом в стиле Material You, а сама Google называет грядущий выпуск «самым значительным обновлением дизайна за последние годы».

Среди основных новшеств Android 12 — новая панель конфиденциальности, которая объединяет в одном месте все настройки приватности, позволяет управлять разрешениями приложений и предупреждает о любых обращениях в буфер обмена, специальный дашборд с игровыми функциями, возможность запуска приложений прямо при загрузке и много чего другого. Подробно о ключевых новшествах Android 12 мы рассказывали в мае, когда Google выпустила первую публичную бету Android 12. Напомним, бета-версия Android 12 доступна в рамках программы тестирования для Pixel и устройств от 11 производителей.