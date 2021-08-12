Google выпустила последнюю бету Android 12 — следующей выйдет предрелизная версия ОС





Android 12 вступает в завершающую стадию разработки.

11 августа Google объявила о выпуске сборки Android 12 Beta 4, которая ознаменовала переход продукта к следующей ключевой стадии Platform Stability. Это означает, что больше никаких функциональных изменений разработчики вносить не будут, а сосредоточатся на исправлении ошибок и повышении стабильности обновления в рамках подготовки к релизу финальной версии ОС. Следующая сборка, которая выйдет позже в этом месяце, будет предрелизная версия (release candidate).

Теперь разработчики приложений могут спокойно приступить к активному тестированию ПО и не беспокоится о новых изменениях. Им предстоит внести немало оптимизаций, учитывая, что грядущая Android 12 выделяется радикально переработанным интерфейсом в стиле Material You, а сама Google называет грядущий выпуск «самым значительным обновлением дизайна за последние годы».

Среди прочих улучшений Android 12 — новая панель конфиденциальности, которая объединяет в одном месте все настройки приватности, позволяет управлять разрешениями приложений и предупреждает о любых обращениях в буфер обмена, специальный дашборд с игровыми функциями, возможность запуска приложений прямо при загрузке и много чего другого. Подробно о ключевых новшествах Android 12 мы рассказывали в мае, когда Google выпустила первую публичную бету Android 12. Напомним, бета-версия Android 12 доступна в рамках программы тестирования для Pixel и устройств от 11 производителей.

В новой бете уже успели обнаружить некоторые ранее неизвестные подробности о грядущих смартфонах Google Pixel 6 — судя по содержанию исходного кода, в смартфонах используется 50-мегапиксельный сенсор камеры Samsung ISOCELL GN1 и 5G модем Samsung Exynos 5123 с поддержкой диапазонов ниже 6 ГГц (Sub-6 GHz) и стандарта миллиметровых волн (mmWave). К настоящему моменту есть немало подтверждения, что кастомная SoC Tensor — аппаратный базис Google Pixel 6 — производится на мощностях Samsung по 5-нм техпроцессу 5LPE.

Релиз финальной версии Android 12 ожидается в конце августа — начале сентября. В прошлом году Android 11 вышла 8 сентября.