Вышли iOS 13.4 и iPadOS 13.4 с поддержкой мыши и трекпада, общим доступом к папкам iCloud Drive и девятью новыми мемодзи





Как и было запланировано, компания Apple выпустила новые версии мобильных операционных систем iOS 13.4 и iPadOS 13.4, которые получили ряд новых возможностей. Остановимся коротко на самых интересных из них.

Одним из наиболее значимых нововведений является добавление полноценной поддержки мышки, клавиатуры и трекпада для планшетов iPad. Об этом стало известно на прошлой неделе во время анонса новой версии iPad Pro модельного ряда 2020 года. Поддержка мыши была добавлена ещё в iPadOS 13.0, но в iPadOS 13.4 она существенно переработана. Теперь планшеты с последней установленной версией операционной системы могут работать с аксессуарами Apple Magic Mouse 2 и Magic Trackpad 2, а также сторонними мышками и трекпадами.

Ещё одна полезная новая функция – добавление общего доступа к папкам iCloud Drive, которая позволяет предоставлять общий доступ к папке при помощи ссылки. При этом другие пользователи могут получить доступ к содержимому этой папки и видеть изменения в режиме реального времени. Эта функция должна была появиться ещё в iOS 13, но её запуск несколько раз переносился.

Среди прочих новшеств также можно упомянуть добавление девяти новых стикеров мемодзи, обновлённую панель инструментов в приложении Mail при просмотре сообщений электронной почты. Также были исправлены выявленные ошибки.

Источник: The Verge