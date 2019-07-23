



До выхода финальных версий ОС iOS 13, iPadOS, watchOS 6 и macOS Catalina, анонсированных на недавней конференции WWDC, остается каких-то два месяца. Но обновлению текущих версий ОС это никак не мешает.

На этой неделе вышли обновления ОС iOS 12.4, HomePod 12.4, tvOS 12.4, watchOS 5.3 и macOS 10.14.6, которые приносят несколько значимых изменений. Обновление iOS окажется особенно кстати для пользователей, которые как раз купили новый iPhone, но еще не успели переехать. Теперь можно передавать данные по беспроводной сети со старого телефона на новый напрямую вместо восстановления резервной копии из iCloud или iTunes. Фирменное новостное приложение Apple News также получило несколько улучшений: загруженные статьи теперь отображаются в разделе «Мои журналы», а все публикации News+ собраны в каталоге в верхней части ленты.

Обновление watchOS тоже может показаться важным для пользователей определенных регионов. В частности, с его выпуском функция ЭКГ в часах Apple Watch Series 4, которая к настоящему моменту спасла немало жизней, становится доступной еще в двух новых странах: Канаде и Сингапуре. Кроме того, оно снова активирует функцию рации Walkie-Talkie на часах Apple Watch. Напомним, в начале месяца Apple вынуждена была отключить функцию из-за уязвимости, позволяющей подслушивать пользователей. Теперь уязвимость закрыта и безопасности пользователей ничего не угрожает. Пока.

Что касается остальных обновлений, обновление macOS включает те же улучшения Apple News, что и обновление iOS, плюс исправления ошибок Boot Camp и графики. Точных данных касательно изменений tvOS нет, но, вероятно, они равноценны таковым для iOS в части, где это возможно. Обновление HomePod со своей стороны расширит поддержку умной колонки в Японии и на Тайване. То есть, в целом ничего кардинально нового, а обычная «подтяжка» хвостов перед крупным сентябрьским обновлением.

Одновременно вышли обновления с пакетами безопасности для старых устройств: iOS 10.3.4 для iPhone 5 и iPad 4, Apple TV Software 7.3.1 для третьего поколения Apple TV и iOS 9.3.6 для iPhone 4S, iPad mini, iPad 2 і iPad 3. Напомним, iPhone 4S и iPad 2 вышли в 2011 году.

Впрочем, учитывая опыт прошлых лет, спешить устанавливать новые прошивки не стоит, поскольку в них могут быть ошибки. Лучше лишний раз перестраховаться и подождать пару дней.

Источник: MacRumors (1), (2)