Вышло приложение Microsoft Family Safety для управления семейным доступом на Windows 10, Android и Xbox

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Microsoft сообщила о выходе нового мобильного приложения Family Safety, которое позволит родителям удобно управлять экранным временем своих детей и ограничивать контент, не соответствующий возрасту ребенка.

Microsoft анонсировала Family Safety еще в марте вместе с новой подпиской Microsoft 365. И вот сейчас после нескольких месяцев тестирования состоялся релиз финальной версии приложения.

Family Safety позволяет эффективно фильтровать нежелательный контент в интернете, устанавливать лимиты времени на использование игровых приложений, настроить уведомления по покупках, отслеживать местоположение членов семьи и получать уведомления об их перемещениях. Приложение поможет настроить ПК на Windows 10, консоли Xbox и устройства Android.

Теперь кротко об основных функциях Microsoft Family Safety:

Родительский контроль: еженедельные отчеты об интернет-активности, содержащие данные о времени использования устройств, количество посещенных веб-сайтов, историю поисковых запросов. На основе данной сводки можно развивать вместе с детьми здоровые цифровые привычки, прививая их с раннего возраста.

Управление экранным временем для игр и обучения: можно устанавливать ограничения по времени для приложений, не связанных с учебой, и игр. В ответ на фидбек было увеличено количество интервалов дополнительного экранного времени, чтобы родители могли быстро отвечать на запросы о продлении на 15 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа или 3 часа.

Ограничение нежелательного контента в Интернете: есть поисковые и веб-фильтры для настройки списка разрешенных или заблокированных для детей сайтов. Функция работает в связке с браузером Microsoft Edge на Windows, Xbox и Android.

Уведомления о покупках в Microsoft Store: можно настроить уведомления о совершении детьми покупок в Microsoft Store и включить предварительное одобрение операции перед покупкой.

Возможность поделиться своим местоположением с членами семьи: позволяет отслеживать местоположение членов семьи и получать уведомления об их перемещениях.

Приложение Microsoft Family Safety уже доступно для загрузки в официальніх магазинах Google Play Store и Apple’s App Store.

Источник: Microsoft