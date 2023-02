Взлом Activision — хакер похитил планы по выпуску DLC для Modern Warfare 2 и Call of Duty (вместе с данными работников)

Пользователь Twitter с ником @vxunderground сообщил об утечке данных компании Activision. Взлом якобы произошёл 4 декабря 2022 года. С помощью фишинга злоумышленники смогли получить данные привилегированного пользователя в сети, а уже затем похитили конфиденциальные рабочие документы. Также они смогли получить доступ к контенту, выход которого запланирован до 17 ноября 2023 года.

.@Activision was breached December 4th, 2022. The Threat Actors successfully phished a privileged user on the network. They exfiltrated sensitive work place documents as well as scheduled to be released content dating to November 17th, 2023.

Activision did not tell anyone. pic.twitter.com/urD64iIlC5

— vx-underground (@vxunderground) February 20, 2023