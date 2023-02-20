Взлом Activision — хакер похитил планы по выпуску DLC для Modern Warfare 2 и Call of Duty (вместе с данными работников)

Пользователь Twitter с ником @vxunderground сообщил об утечке данных компании Activision. Взлом якобы произошёл 4 декабря 2022 года. С помощью фишинга злоумышленники смогли получить данные привилегированного пользователя в сети, а уже затем похитили конфиденциальные рабочие документы. Также они смогли получить доступ к контенту, выход которого запланирован до 17 ноября 2023 года.

.@Activision was breached December 4th, 2022. The Threat Actors successfully phished a privileged user on the network. They exfiltrated sensitive work place documents as well as scheduled to be released content dating to November 17th, 2023. Activision did not tell anyone. pic.twitter.com/urD64iIlC5 — vx-underground (@vxunderground) February 20, 2023

Ресурс Insider Gaming смог проверить истинность этой утечки. Хотя пользователь @vxunderground разместил в Twitter только несколько изображений, касающихся графика выпуска DLC для Modern Warfare 2, журналисты смогли получить полную информацию об утечке данных. В ней содержатся планы по выходу грядущих DLC для Modern Warfare 2, Call of Duty 2023 (под кодовым названием Jupiter) и Call of Duty 2024 (под кодовым названием Cerberus), а также конфиденциальная информация о сотрудниках. Сведения о сотрудниках включают полные имена, адреса электронной почты, номера телефонов, зарплаты, места работы, адреса и многое другое.

Как утверждает @vxunderground, файлы ему передал человек, который не смог продать полученное в результате взлома содержимое. Хакер в разговоре сообщил, что он смог легко взломать компьютер сотрудника отдела кадров, что и позволило получить доступ к информации. Похоже, что взлом ограничился компьютером этого сотрудника. Однако учитывая обязанности сотрудника отдела кадров, компьютер содержал данные обо всех сотрудниках Activision. При этом никакие данные игроков или пользователей не были скомпрометированы.

С момента взлома некоторые сведения о планах по выпуску DLC для Modern Warfare II уже просочились в сеть, так что некоторые данные утечки уже выглядят устаревшими.

Activision пока не прокомментировала эту ситуацию и не сообщила, уведомляла ли она сотрудников об утечке их данных.

Источник: Insider Gaming