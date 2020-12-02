«Wakeout!, Zoom, Fantastical, Disney+»: Apple представила 15 лучших приложений 2020 года, а также хит-парады самых популярных игр и приложений
Компания Apple представила 15 лучших игр и приложений в App Store за 2020 год, которые были выбраны редакторами компании за высокое качество, необычный дизайн, удобство и передовые технологии, а также положительное влияние на образ жизни и культуру. Каждый из разработчиков приложений-победителей получил физическую награду в виде синего логотипа App Store, изготовленного из переработанного алюминия с гравировкой имени победителя.
«В этом году приложения стали для нас незаменимыми помощниками в творчестве, работе, отдыхе и общении. Мы благодарим всех разработчиков, которые постоянно создают для нас новые, ещё более полезные и удобные приложения, — сказал Фил Шиллер, Советник Apple. — Разработчики со всего мира приложили невероятные усилия в этом году, и мы рады представить 15 наиболее выдающихся приложений. Эти приложения помогают нам поддерживать здоровье, физическое и душевное, следить за обучением детей, бороться с голодом. Они сумели изменить к лучшему жизнь очень многих людей».
К примеру, в приложении Wakeout! от независимого разработчика Andres Canella собраны лёгкие упражнения, доступные для всех, кто учится или работает из дома. Игровые миры Genshin Impact, Legends of Runeterra, Disco Elysium и Dandara Trials of Fear, а также Sneaky Sasquatch в Apple Arcade помогают отвлечься от повседневности. Стриминговый сервис Disney+ даёт необходимое многим ощущение возможностей, так же, как и дистанционное обучение с Zoom, графики повседневных дел в Fantastical и убаюкивающие звуки в Endel.
В итоге, лучшие приложения 2020 года в App Store выглядят следующим образом:
Лучшие приложения App Store 2020:
- Приложение года для iPhone: Wakeout! от Andres Canella.
- Приложение года для iPad: Zoom.
- Приложение года для Mac: Fantastical от Flexibits.
- Приложение года для Apple TV: Disney+.
- Приложение года для Apple Watch: Endel.
Лучшие игры App Store 2020:
- Игра года для iPhone: Genshin Impact от miHoYo.
- Игра года для iPad: Legends of Runeterra от Riot Games.
- Игра года для Mac: Disco Elysium от ZA/UM.
- Игра года для Apple TV: Dandara Trials of Fear от Raw Fury.
- Игра года в Apple Arcade: Sneaky Sasquatch от RAC7.
Помимо лучших приложений, выбранных редакторами, в App Store также опубликовали хит-парады самых загружаемых игр и приложений этого года:
Источник: Apple