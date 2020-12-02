«Wakeout!, Zoom, Fantastical, Disney+»: Apple представила 15 лучших приложений 2020 года, а также хит-парады самых популярных игр и приложений





Компания Apple представила 15 лучших игр и приложений в App Store за 2020 год, которые были выбраны редакторами компании за высокое качество, необычный дизайн, удобство и передовые технологии, а также положительное влияние на образ жизни и культуру. Каждый из разработчиков приложений-победителей получил физическую награду в виде синего логотипа App Store, изготовленного из переработанного алюминия с гравировкой имени победителя.

«В этом году приложения стали для нас незаменимыми помощниками в творчестве, работе, отдыхе и общении. Мы благодарим всех разработчиков, которые постоянно создают для нас новые, ещё более полезные и удобные приложения, — сказал Фил Шиллер, Советник Apple. — Разработчики со всего мира приложили невероятные усилия в этом году, и мы рады представить 15 наиболее выдающихся приложений. Эти приложения помогают нам поддерживать здоровье, физическое и душевное, следить за обучением детей, бороться с голодом. Они сумели изменить к лучшему жизнь очень многих людей».

К примеру, в приложении Wakeout! от независимого разработчика Andres Canella собраны лёгкие упражнения, доступные для всех, кто учится или работает из дома. Игровые миры Genshin Impact, Legends of Runeterra, Disco Elysium и Dandara Trials of Fear, а также Sneaky Sasquatch в Apple Arcade помогают отвлечься от повседневности. Стриминговый сервис Disney+ даёт необходимое многим ощущение возможностей, так же, как и дистанционное обучение с Zoom, графики повседневных дел в Fantastical и убаюкивающие звуки в Endel.

В итоге, лучшие приложения 2020 года в App Store выглядят следующим образом:

Лучшие приложения App Store 2020:

Приложение года для iPhone: Wakeout! от Andres Canella.

от Andres Canella. Приложение года для iPad: Zoom .

. Приложение года для Mac: Fantastical от Flexibits.

от Flexibits. Приложение года для Apple TV: Disney+ .

. Приложение года для Apple Watch: Endel.

Лучшие игры App Store 2020:



Игра года для iPhone: Genshin Impact от miHoYo.

от miHoYo. Игра года для iPad: Legends of Runeterra от Riot Games.

от Riot Games. Игра года для Mac: Disco Elysium от ZA/UM.

от ZA/UM. Игра года для Apple TV: Dandara Trials of Fear от Raw Fury.

от Raw Fury. Игра года в Apple Arcade: Sneaky Sasquatch от RAC7.

Помимо лучших приложений, выбранных редакторами, в App Store также опубликовали хит-парады самых загружаемых игр и приложений этого года:

Источник: Apple