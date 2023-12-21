Warner Bros Discovery ведет переговоры о слиянии с Paramount Global – возможно объединение Paramount+ и Max, CBS News и CNN

Как сообщает Axios, CEO Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав встретился с CEO Paramount Global Бобом Бакишем во вторник в Нью-Йорке, чтобы обсудить возможное слияние компаний. Заслав также обсудил соглашение с Шари Редстоун, владеющей материнской компанией Paramount. Переговоры между WBD и Paramount пока на ранних стадиях и могут окончательно не завершиться соглашением.

Встреча Заслава и Бакиша, продолжавшаяся несколько часов, состоялась в штаб-квартире Paramount на Таймс-сквер. Стороны обсудили, как их компании могут дополнить друг друга. К примеру, главный потоковый сервис каждой компании, Paramount+ и Max, могли бы объединиться, чтобы лучше конкурировать с Netflix и Disney+.

Непонятно, купит ли WBD Paramount Global или ее материнскую компанию National Amusements Inc. (NAI), но источник, знакомый с ситуацией, говорит, что рассматриваются оба варианта.

Среди возможных последствий сделки отмечают:

Взаимное распространение франшиз WBD и Paramount

Объединение CBS News и CNN, чтобы создать глобальный новостной центр

Уголовные франшизы CBS, такие, как NCIS и «Уголовные умы» могут попасть в Investigation Discovery и TruTV

Сочетание прав на трансляции CBS Sports и WBD

По состоянию на среду рыночная стоимость WBD составляла около $29 млрд, а Paramount – чуть более $10 млрд, так что слияние не будет равноценным. Компания Paramount находится под огромным давлением долгов и ищет стратегического партнера или покупателя.