«Властелин колец» перешел к Embracer Group — что шведский холдинг может и не может делать с франшизой

Холдинг Embracer Group объединяет под своим крылом 11 материнских компаний, которые в свою очередь владеют другими материнскими компаниями, которым принадлежат разнообразные разработчики и издатели игр, а также права на многие франшизы видеоигр. Как стало известно вчера, Embracer дополнительно покупает сразу 7 игровых компаний, а также права на «Властелина колец» и «Хоббита».

Перечень всех франшиз и игр, которыми владеет Embracer Group, получится очень большой. Остановимся вкратце на некоторых из них. Под крылом холдинга находятся такие проекты, как Little Nightmares II, Goat Simulator, Destroy All Humans!, TimeSplitters, Timecop, Darksiders, Saints Row, Duke Nukem, Borderlands, Valheim, Killing Floor, Deus Ex и Tomb Raider.

Кроме того, в 2021 году Embracer купила Dark Horse Media, материнскую группу Dark Horse Comics — четвёртого по величине издателя комиксов, выпустившего такие хиты, как Hellboy, Sin City, 300 и The Umbrella Academy. Также компания владеет правами на экранизацию этих комиксов. И дополнительно Embracer Group владеет несколькими издателями физических игр, в том числе множеством лицензионных карточных и настольных игр.

Похоже, что долгосрочная стратегия компании заключается в приобретении значимых объектов интеллектуальной собственности в игровой индустрии и других интеллектуальных прав, с помощью которых можно будет создавать игры и другие медиа. Такая же стратегия была у Disney на протяжении более десяти лет. Последнее приобретение также явно указывает на большие планы в отношении наследия Толкиена. При этом Embracer не просто купил игровые права на Средиземье, он купил почти все права. Таким образом возникает вопрос – что же холдинг сможет сделать со всеми этими объектами интеллектуальной собственности?

Следует отметить, что Embracer Group не владеет всеми правами на «Властелина колец» и «Хоббита». Права на публикацию книг по-прежнему принадлежат семье Толкинов, а Warner Bros. сохраняет за собой некоторые права на производство полнометражных фильмов в рамках лицензии, полученной от Middle-earth Enterprises (тогда она была известна как Tolkien Enterprises) в конце 1990-х годов. Грядущий сериал «Властелин колец: Кольца власти» также неподвластен Embracer Group, так как Amazon заключила соглашение непосредственно с семьёй Толкинов.

Купленная Middle-earth Enterprises «владеет эксклюзивными правами на кинофильмы, мерчендайзинг, постановки и другими правами на определённые литературные произведения Дж.Р.Р. Толкиена, включая «Властелина колец» и «Хоббита». Таким образом, любая из 120 студий Embracer Group сможет сделать игру о приключениях в Средиземье. Кроме того, холдинг намерен активно эксплуатировать новое приобретение и в других сферах.

«Другие возможности включают изучение дополнительных фильмов, основанных на культовых персонажах, таких как Гэндальф, Арагорн, Голлум, Галадриэль, Эовин и других персонажах из литературных произведений Дж. Толкиена, и продолжение предоставлять фанатам новые возможности исследовать этот вымышленный мир с помощью мерчандайзинга и других впечатлений», — говорится в пресс-релизе.

Иными словами, Embracer Group теперь вместо лицензиата она стала лицензиаром и может самостоятельно раздавать права на выпуск различных решений на базе купленной интеллектуальной собственности. И это могут быть не только игры или фильмы, но другие прибыльные продукты, например, игрушки, футболки или носки с Эомером или же NFT Эомер.

Источник: The Verge 1, 2