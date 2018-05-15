Wasabi Mango UHD430 – первый в мире коммерчески доступный 43-дюймовый игровой монитор с поддержкой 4K и 120 Гц

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Мало известная корейская компания Wasabi Mango смогла обойти более именитых производителей и вывести на рынок первый в мире компьютерный монитор с разрешением 4K и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Модель UHD430 имеет диагональ экрана 43 дюйма и обладает полным перечнем игровых функций.

Монитор Wasabi Mango UHD430 выполнен на базе матрицы IPS. Он обеспечивает максимальную яркость изображения 400 нит и максимальную статическую контрастность 1200:1. Поддерживается цветовая субдискретизация 4:4:4. Среди прочих особенностей отмечаются поддержка HDR и время отклика матрицы 5 мс. Для подключения источников сигнала доступны 3 порта HDMI 2.0 и 2 интерфейса DisplayPort 1.4. Также в наличии имеется один порт USB и оптический аудио выход Toslink.

Монитор Wasabi Mango UHD430 уже доступен для покупки по цене $1399.

Источник: techpowerup