Waymo построит рядом с Детройтом крупную фабрику по переоборудованию автомобилей в беспилотники за $13,6 млн

Компания Waymo, специализирующаяся на создании беспилотных автомобилей, объявила о масштабном расширении производственных мощностей. Компании удалось договориться с властями штата Мичиган, где находится «колыбель американского автопрома» Детройт, о строительстве крупной фабрики площадью 18,5 тыс. квадратных метров, на которой будут работать свыше 400 сотрудников.

Планы Waymo по расширению были утверждены Мичиганской корпорацией экономического развития (MEDC), что гарантирует беспрепятственное строительство и поддержку местных властей. Руководство Waymo планирует инвестировать в новую фабрику $13,6 млн, создав в штате минимум 100 рабочих мест. Если же компания сможет задействовать свыше 400 работников, то получит от MEDC еще $8 млн на развитие и поддержку проекта.

«Это будет первая в мире фабрика, которая будет заниматься исключительно серийным выпуском автономных автомобилей четвертого уровня (Level 4)» — отметили в Waymo.

В данный момент компания выбирает между несколькими локациями в пределах штата Мичиган, включая округа Маком, Окленд и Уэйн, окончательное решение еще не принято. Согласно сделке, фабрика Waymo должна заработать до конца 2021 года, задействовав не менее 100 сотрудников. Расширение штата до 400 сотрудников необходимо осуществить до 2025 года (для сравнения, сейчас на аналогичной фабрике по переоборудованию Chrysler Pacifica работает всего 20 человек).

В официальном блоге Waymo расссказала, что откроет вакансии на должности инженеров, специалистов по эксплуатации и координаторов по логистике. В отдельной команде будут работать специалисты из канадской компании Magna, которая занимается поставками автокомплектующих для крупных автопроизводителей. Совместная команда из специалистов Waymo и Magna будет работать над оптимизацией серийного производства автономных автомобилей.

Особо отметим, что Waymo не является автопроизводителем полного цикла — на новом производстве будут переоборудовать серийные автомобили других брендов, устанавливая необходимое для достижения автономного передвижения аппаратное (радары, сканеры, камеры, датчики) и программное обеспечение. В данный момент компания использует в качестве основе гибридный минивэн Chrysler Pacifica и электрический кроссовер Jaguar I-Pace. Первый из них производят на канадской фабрике Fiat Chrysler, которая расположена на другом берегу реки Детройт, соответственно, логистика между местом изготовления и местом переоборудования будет практически идеальной.

Напомним, что автономные автомобили Waymo тестируют не только в Финиксе (Аризона), но и в гораздо более сложных погодных условиях в Детройте (Мичиган). При этом первую коммерческую службу беспилотных такси Waymo One запустили пока только в некоторых районах Финикса, где она уже вызывает ненависть у некоторых местных жителей.

Источник: Waymo, The Verge