Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi договорился о партнерстве с Google, в результате c 2021 года его автомобили получат новую инфотейнмент систему на основе Android

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Альянс автопроизводителей Renault-Nissan-Mitsubishi объявил о заключении технологического партнерства с компанией Google, в результате которого начиная с 2021 года автомобили трех вышеуказанных брендов получат интеллектуальные информационно-развлекательные (инфотейнмент) системы на основе Android.

В результате автомобили Renault, Nissan и Mitsubishi получат не только знакомый большинству владельцев смартфонов интерфейс, но и простой доступ к таким сервисам компании, как Google Maps, Google Assistant и Play Store. Водитель сможет пользоваться навигацией, осуществлять звонки, отправлять сообщения, искать информацию, управлять воспроизведением музыкой и функциями автомобиля с помощью голосового набора, встроенного в Google Assistant.

Система Android будет работать совместно с фирменным облачным сервисом Alliance Intelligent Cloud, который упростит программные обновления «по воздуху» и диагностику систему автомобиля. Гибкость программной платформы от Google позволит разработать для каждого из трех вариантов бренда свой уникальный дизайн интерфейса с необходимыми для конкретной модели особенностями.

За прошлый год альянс Renault-Nissan-Mitsubishi продал 10,6 млн автомобилей на 200 мировых рынках, так что появление технологий Android на таком количестве автомобилей окажет заметное влияние на индустрию. К слову, к концу 2022 года альянс планирует увеличить продажи до уровня более 14 млн автомобилей в год.

Напомним, что в рамках стратегии «Alliance 2022» альянс Renault-Nissan-Mitsubishi собирается выпустить к 2022 году 12 абсолютно новых серийных электромобилей с запасом хода более 600 км по европейскому циклу NEDC. В рамках той же стратегии тройка брендов планирует выпустить на дороги 40 автомобилей, оснащенных системами автономного вождения различного уровня.

Источник: Renault-Nissan-Mitsubishi