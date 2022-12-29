Waze тестирует новые уведомления, предупреждающие водителей об аварийно-опасных дорогах — на картах их будут помечать красным цветом

Новая бета-версия Waze — навигационного приложения от Google — может оповещать пользователей о расположенных вблизи дорогах с высоким риском аварий.

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Дороги, на которых по статистике происходит больше ДТП, в приложении будут обозначаться красным цветом. Но если вы уже едете по одной из них, этого может не произойти, отмечает издание Geektime. Функция предусматривает вывод на экран только одного оповещения, возможно для того, чтобы меры предосторожности не отвлекали водителя.

Если у вас есть доступ к бета-версии, то Waze пришлет следующее сообщение:

“Используя отчеты водителей и ваш маршрут, мы можем выслать вам уведомления об «Истории аварий» на некоторых дорогах”.

Хотя эта функция доступна только в бета-версии, она, скорее всего, вскоре станет доступной для широкой публики. Если водители все же не захотят получать уведомления, их можно выключить в настройках приложения.

Это одно из первых обновлений Waze после того, как команду приложения объединили с группой, контролирующей Google Maps. Ранее в этом месяце Google объявил о слиянии, и как отметила руководитель PR-отдела Waze Кэролайн Бурдо «команды выиграют от дальнейшего усиления технического сотрудничества». Изменения также касаются ухода генерального директора Waze Нехи Париха, и совпали с планами Google сократить расходы в масштабах всей компании.