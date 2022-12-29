Новости

Waze тестирует новые уведомления, предупреждающие водителей об аварийно-опасных дорогах — на картах их будут помечать красным цветом

Waze тестирует новые уведомления, предупреждающие водителей об аварийно-опасных дорогах — на картах их будут помечать красным цветом

Новая бета-версия Waze — навигационного приложения от Google — может оповещать пользователей о расположенных вблизи дорогах с высоким риском аварий.

Помогаем

Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Дороги, на которых по статистике происходит больше ДТП, в приложении будут обозначаться красным цветом. Но если вы уже едете по одной из них, этого может не произойти, отмечает издание Geektime. Функция предусматривает вывод на экран только одного оповещения, возможно для того, чтобы меры предосторожности не отвлекали водителя.

Waze тестує нові сповіщення, що попереджають водіїв про аварійно небезпечні дороги — на картах їх виділятимуть червоним кольором
Скриншот: Geektime

Если у вас есть доступ к бета-версии, то Waze пришлет следующее сообщение:

“Используя отчеты водителей и ваш маршрут, мы можем выслать вам уведомления об «Истории аварий» на некоторых дорогах”.

Waze тестує нові сповіщення, що попереджають водіїв про аварійно небезпечні дороги — на картах їх виділятимуть червоним кольором
Скриншот: Geektime

Хотя эта функция доступна только в бета-версии, она, скорее всего, вскоре станет доступной для широкой публики. Если водители все же не захотят получать уведомления, их можно выключить в настройках приложения.

Это одно из первых обновлений Waze после того, как команду приложения объединили с группой, контролирующей Google Maps. Ранее в этом месяце Google объявил о слиянии, и как отметила руководитель PR-отдела Waze Кэролайн Бурдо «команды выиграют от дальнейшего усиления технического сотрудничества». Изменения также касаются ухода генерального директора Waze Нехи Париха, и совпали с планами Google сократить расходы в масштабах всей компании.


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить