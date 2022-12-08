Google объединяет команды Maps и Waze для оптимизации процессов и сокращения расходов

Объединение команд, уверенны в Google, поможет оптимизировать работу и сократить расходы. Уже с пятницы более 500 сотрудников Waze присоединятся к организации Google Geo, контролирующей продукты Maps, Earth и Street View.

Генеральный директор Waze Неха Парих покинет свой пост после переходного периода. Google заявил, что планирует сохранить Waze как отдельный сервис и не планирует проводить увольнения в рамках реорганизации. Также компания ожидает, что объединение уменьшит «дублирование картографической работы» в продуктах Waze и Maps.

«Google остается глубоко преданым уникальному бренду Waze, его приложению и сообществу волонтеров и пользователей», — говорится в заявлении пресс-секретаря Google.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи пытался повысить эффективность компании после замедления роста рекламы в этом году. В сентябре Пичаи заявил, что хочет, чтобы Google стал на 20% более производительным, и отметил, что компания может объединить команды, работающие над пересекающимися продуктами.

Хедж-фонд TCI Fund Management в письме к руководству Alphabet, отправленному в прошлом месяце, призвал к «агрессивному» сокращению расходов и отметил, что «число руководителей в компании слишком велико».

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Сокращения работников выглядели бы вполне логичными в Google, если брать во внимание действия других крупных компаний. О запланированных увольнениях объявил Amazon (согласно отчету The New York Times, в результате изменений может быть сокращено до 10 000 рабочих мест). Meta уже сократила 11 000 рабочих мест, что стало самым массовым увольнением в истории компании, а Twitter недавно простился с примерно половиной своего персонала и тысячами подрядчиков.

Google приобрела Waze в 2013 году за 1,1 миллиарда долларов, что к тому времени стало четвертым по величине соглашением компании. Сделка вызвала внимание со стороны регуляторов, в том числе Федеральной торговой комиссии, которая в конце концов решила не обжаловать ее.

Сервис работал в значительной степени вне зависимости от Google Maps после приобретения, хотя Google интегрировал некоторые популярные функции Waze во флагманский продукт. В картографическом сервисе Waze в настоящее время насчитывается 151 миллион активных пользователей (по сравнению с 1 миллиардом у Google Maps).

Вместе с тем Waze – очень популярное навигационное приложение (особенно в Европе) благодаря своей краудсорсинговой функции. Отдельные пользователи могут легко сообщать о пробках, постах полиции, авариях, проблемах с картами, радарах и многом другом одним нажатием кнопки. В Google Maps добавили возможность сообщать о ДТП в 2019 году, но оно менее ориентировано на краудсорсинг. В последние годы Waze также работал над созданием рекламного бизнеса.

В 2021 году Ноам Бардин, генеральный директор, руководивший продажей Waze компании Google, покинул компанию, чтобы создать Post, конкурента Twitter. Позже Бардин написал сообщение в блоге, где описал трудности, с которыми он столкнулся после присоединения к Google, в частности, в методах найма компании и внутренней бюрократии.

«Весь рост в Waze был результатом нашей работы, а не поддержки материнской компании. Мы могли бы расти быстрее и гораздо эффективнее, если бы оставались независимыми», – написал Бардин.

Кристофер Филлипс возглавляет Google Geo, которая будет контролировать Waze. Ранее сотрудники сервиса отчитывались перед Доном Харрисоном, президентом Google по глобальному партнерству и корпоративному развитию.

Месяц назад появилась информация о закрытии сервиса Street View. Во время декомпиляции последней версии приложения для Android 9to5Google обнаружил сообщения о завершении работы приложения, которые компания еще не опубликовала. В них сообщается, что поддержка программы прекращается 21 марта 2023 года. Пресс-секретарь компании подтвердил, что Street View в ближайшие недели исчезнет из магазина программ Google.

Источник: The Wall Street Journal