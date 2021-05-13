WhatsApp с 15 мая ограничит аккаунты, которые не примут новые правила мессенджера





Если пользователь не примет новые правила сервиса WhatsApp после 15 мая, то сначала столкнется с ограничением возможностей, а со временем аккаунт будет «заморожен».

Об изменении политики конфиденциальности администрация WhatsApp сообщила в январе — они должны были вступить в силу 8 февраля. Тогда многие решили, что после этого начнется обмен собираемыми данными с материнской компанией Facebook. На самом деле новые пункты соглашения затронули лишь бизнес-аккаунты, а для подавляющего большинства ничего не меняется. Но из-за массовой критики мессенджер в конечном итоге отсрочил вступления в силу новой политики конфиденциальности на три месяца — до 15 мая. И, похоже, больше отсрочек не будет.

Ранее WhatsApp предупреждал об ограничении возможностей тех пользователей, которые откажутся принять условия нового пользовательского соглашения. Как следует из страницы часто задаваемых вопросов мессенджера, сначала пользователи не смогут совершать звонки и первыми писать сообщения другим людям — только отвечать на них. Через несколько недель ограниченной функциональности будет заблокирована возможность принимать входящие звонки и уведомления, и WhatsApp прекратит отправку сообщений и звонков. В то же время учетные записи удаляться не будут, их аккаунты попросту «заморозят» и получить доступ к услугам они смогут только после принятия новых правил конфиденциальности.