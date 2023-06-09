WhatsApp стал похож на Telegram – у него появились каналы

Мессенджер WhatsApp стал ближе к социальным сетям – в нем появились каналы. Их реализация очень похожа на каналы в Telegram. Каналы позволяют публиковать тексты, фото, видео и устраивать опросы. Создатели могут выбирать, кому разрешено следить за каналом, хотят ли они, чтобы канал можно было найти и многое другое. Подписка на канал не покажет ваш номер телефона администратору или другим подписчикам.

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Каналы расположены во вкладке «Обновления». Они отображаются отдельно от чатов и групповых сообществ. В дальнейшем WhatsApp добавит средства монетизации каналов.

Большое внимание уделено конфиденциальности. Информация администратора канала не разглашается, сохраняются только 30 дней истории. Администраторы могут запретить подписчикам делать снимки экрана или пересылать сообщения. Каналы не зашифрованы сквозным шифрованием, но в WhatsApp заявили, что изучают реализацию этой идеи для некоммерческих организаций, сферы здравоохранения и других чувствительных участников.

Каналы в WhatsApp запустят постепенно, начиная с «ведущих мировых организаций и избранных организаций в Колумбии и Сингапуре». В ближайшие месяцы функция появится в других странах и у других типов пользователей.

Ранее Meta запустила каналы в Instagram. Пользователи WhatsApp также теперь могут использовать одну учетную запись на нескольких устройствах. Групповые чаты тоже были обновлены: в них добавились опросы, покупки и другие функции.

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Источник: Engadget