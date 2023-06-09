Цукерберг заявил, что генеративный искусственный интеллект появится в «каждом отдельном продукте Meta»

Марк Цукерберг в последнее время несколько остыл к метавселенной и нашел новое увлечение — искусственный интеллект. Сейчас Meta выделяет очень много денег на покупку оборудования для обучения моделей ИИ и активно разрабатывает свой чип для ускорения ИИ. На днях Цукерберг собрал сотрудников на общую встречу, где четко дал понять, что Meta должна стать одним из лидеров в этой области и пролил немного света на некоторые планы, сообщает сайт Axios.

Курс ПРОДЖЕКТ-МЕНЕДЖМЕНТ В IT. Навчіться керувати проектами в галузі IT та ефективно використовувати Agile-методології для досягнення максимальних результатів. Більше про курс

Сообщается, что Цукерберг поделился с сотрудниками своим видением, как Meta планирует интегрировать генеративный искусственный интеллект повсюду без исключения – в каждый отдельный продукт.

В настоящее время разработчики Meta работают одновременно над несколькими новыми проектами, включая специальные «агенты» ИИ для WhatsApp и Messenger, о чем Цукерберг упоминал в конце февраля. А несколько дней назад исследователь Алессандро Палуцци делился разведданными о ранней версии чат-бота с искусственным интеллектом в приложении Instagram. Опубликованные им скриншоты указывают, что программа может иметь до 30 разных «личностей» по выбору.

Также в работе находится ИИ-инструмент редактирования фото для Instagram – что-то вроде нашумевших Google Magic Eraser и генеративной заливки Photoshop. По всей вероятности, она позволит пользователям редактировать свои фото с помощью текстовых подсказок, а затем делиться ими в Историях.

Во время недавнего квартального отчета Марк Цукерберг также упоминал о новых инструментах для авторов и рекламодателей Facebook. Как скоро ждать первые ИИ-функции от Meta – пока неизвестно. Но, судя по риторике, Цукерберг очень заинтересован в скорейшем запуске. В Meta также надеются, что сотрудники придумают некоторые идеи о новых генеративных инструментах на базе ИИ, и организует для этого внутренний хакатон.

Что касается метавселенной, которая продолжает сжигать безумные суммы (в первом квартале Reality Labs понесла убытки на $3,99 млрд, а за 2022 год — на $13,72 млрд), то там также планируется ИИ, что поможет пользователям «создавать аватары, объекты, миры и код, чтобы связывать все это вместе».