Instagram добавил Channels в личные сообщения— аналог каналов Telegram

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил о запуске новой функции широковещательного чата в Instagram под названием Channels. Она позволяет создателям контента делиться общедоступными сообщениями «ко многим», чтобы напрямую взаимодействовать со своими подписчиками. Функция Channels поддерживает текст, изображения, опросы, реакции и многое другое. Цукерберг объявил об этой функции, запустив собственный канал вещания, где он планирует в будущем делиться обновлениями о работе Meta.

Авторы могут использовать каналы вещания, чтобы помочь подписчикам оставаться в курсе и видеть закулисные моменты. Instagram отмечает, что только создатели могут размещать сообщения в каналах вещания, а подписчики имеют возможность только реагировать на контент и участвовать в опросах.

По задумке, Channels позволит авторам лучше взаимодействовать с подписчиками в Instagram. В прошлом создатели контента обычно публиковали истории, чтобы делиться новостями со своими подписчиками. Но теперь у них есть возможность использовать более прямой способ взаимодействия со своими поклонниками. Эта функция также позволяет создателям получать отзывы об определенных вещах и продвигать свой контент.

Когда автор получит доступ к функции Channels, он сможет запустить его из своего почтового ящика в Instagram. После отправки первого сообщения его подписчики получат одноразовое уведомление о присоединении к каналу. Когда канал активен, создатели также могут призывать своих подписчиков присоединиться, используя стикер «присоединиться к каналу» в истории. Создатели вскоре смогут прикрепить канал к своему профилю.

Все пользователи Instagram могут находить широковещательные каналы и просматривать контент, но только подписчики, которые присоединяются к каналу, будут получать уведомления, когда создатель публикует обновления. Подписчики могут покинуть каналы или отключить их в любое время, а также могут контролировать уведомления от создателей.

Каналы подчиняются правилам сообщества Instagram, и пользователи могут сообщать о канале или контенте, нарушающем правила. Это может привести к его удалению. Meta заявляет, что каналы предназначены для общедоступных и открытых чатов, поэтому они обрабатываются иначе, чем личные сообщения в Instagram. У компании есть инструменты и рецензенты, помогающие выявлять, просматривать или удалять контент в каналах, который может нарушать её правила.

В ближайшие месяцы Instagram планирует добавить дополнительные функции в каналы вещания, такие как возможность пригласить другого автора на канал, чтобы обсудить предстоящие совместные работы, собрать вопросы с помощью подсказок.

Instagram уже приступила к тестированию функции Channels с избранными авторами в США. В дальнейшем планируется расширить сферу её применения. По словам Цукерберга, компания намерена внедрить эту функцию в Messenger и Facebook в ближайшие месяцы.

Источник: techcrunch