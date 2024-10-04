Windows 11 24H2 ускоряет копирование файлов до 94% — но есть нюансы

Обновление Windows 11 24H2 делает файловую систему ReFS доступной на обычных компьютерах. Ранее она использовалась в Windows Server.

Среди ажиотажа, связанного с текущим развертыванием обновления Windows 11 2024, одна особенность привлекла внимание сообщества разработчиков и даже Windows Latest — добавление ReFS Block Cloning.

Впервые ReFS появилась в Windows 11 июля, со сборкой 25276 для разработчиков. Microsoft представила Resilient File System в 2012 году. В отличие от NTFS, ReFS нельзя использовать для установки операционной системы — она ориентирована на серверы и хранилища файлов.

Формфактор, в котором представлена ReFS и ее функция клонирования блоков, в Windows 11, называется Dev Drive. Согласно статистическим данным, предоставленным корпорацией Майкрософт в заметке в блоге от 21 мая, Dev Drive с клонированием блоков обеспечивает 18% улучшение скорости копирования файла размером 1 МБ и невероятных 94% для файлов 1 ГБ (92% для 10 ГБ).

ReFS также может дополнительно повысить производительность различными способами, особенно при использовании SSD и HDD. Она позволяет организовывать хранилище с автоматически управляемыми уровнями «Производительность» и «Вместимость» для пользователей, которым нужно максимизировать скорость и файловое хранилище.

Другие функции ReFS включают интегрированное резервное копирование и проверку целостности, которые предотвращают необходимость ручной проверки диска, поскольку файловая система делает это автоматически. ReFS также более устойчива к повреждениям, изолируя и удаляя только поврежденные данные, когда том поврежден. Это позволяет сохранить большинство, если не все данные, если проблема не слишком серьезна. Поддержка в Windows 11 функций ReFS кажется существенным улучшением возможностей, но без многодискового массива хранения файлов, похожего на сервер, польза от нее будет минимальной.

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Источник: Tom`s Hardware

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