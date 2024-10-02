Microsoft Windows 11 24H2 стала общедоступной — много изменений, новые функции Copilot+ PC

Обновление Microsoft Windows 11 2024, также известное как версия 24H2, стало общедоступным. Его может скачать и установить любой желающий.
Windows 11 24H2 заявлена как «полная замена операционной системы», поэтому обновление займет больше времени, чем обычно. Можно перейти в программу «Настройки» и вручную отправить запрос на обновление, или же скачать его с сайта Майкрософт.
Нужно перейти в «Настройки» > «Обновления Windows», включить опцию «Получать последние обновления, как только они станут доступны» и проверить наличие обновлений. Если система соответствует требованиям, программа позволит загрузить Windows 11 24H2.
Как обычно, можно загрузить обновление Windows 11 версии 24H2 с официального веб-сайта или же создать образ и полностью установить операционную систему (BitLocker будет включен по умолчанию в версиях Home и Pro, но его потом можно отключить).
«Windows 11, версия 24H2, содержит все функции и возможности, предоставленные в рамках постоянных инноваций в Windows 11, теперь включенные по умолчанию. Этот ограниченный выпуск также содержит улучшения, предназначенные для улучшения общего опыта работы с Windows 11» Windows 11.
Официальный перечень главных изменений:
- Поддержка Wi-Fi 7
- Поддержка Bluetooth® LE Audio для вспомогательных слуховых устройств
- Улучшение системной панели и панели задач
- Упрощенный проводник файлов
- Умное управление питанием ПК
- QR-коды для сетей Wi-Fi
- Расширенный контроль конфиденциальности сети Wi-Fi расширенный контроль конфиденциальности сети Wi-Fi
- Легкое управление учетной записью и уведомлениями в Microsoft Teams
- Улучшение четкости голоса на различных устройствах
- Sudo для Windows: повысьте эффективность командной строки Windows
- Удаленный рабочий стол: улучшенное подключение и доступность
Дополнительно Copilot+ PC получат новые интеллектуальные функции: живые субтитры, работу в Paint и эффекты Windows Studio, Image Creator и Restyle Image, масштабирование разрешения.
Поскольку Windows 11 24H2 — это «полная замена ОС», обновление сопровождает список известных ошибок. На данный момент он довольно большой: шесть подтвержденных аппаратных и программных проблем. Некоторые из них можно обойти, а другие будут исправлены в будущих обновлениях. Фактически все они относятся к «проблемам блокировки»: Microsoft не предложит Windows 11 24H2, пока они не будут устранены:
- Программа Safe Exam Browser может не открыться. Устройства с версией 3.7 или более старыми версиями этого приложения несовместимы с Windows 11 24H2. Исправление будет доступно позже.
- Некоторые устройства, использующие Easy Anti-Cheat, перестают соответствовать и получают синий экран из-за устаревшей версии. Нужно обновить установленные игры до актуальной версии.
- Датчики отпечатков пальцев могут плохо работать после блокировки на нескольких моделях устройств. Содержится совместимость. Обновление прошивки компьютера (UEFI, BIOS) может помочь.
- Программы для настройки
нескучныхобоев могут не работать должным образом. Обновление или удаление программ может помочь.
- Проблемы совместимости с драйверами Intel Smart Sound Technology. ПК с Windows 11 24H2 и зараженным драйвером Intel SST получают синий экран. Помогает установка драйверов 10.30.00.5714 и более новых версий или 10.29.00.5714 и более новых.
- Игра Asphalt 8 может периодически не отвечать. Исправление будет доступно в будущем обновлении.
Windows 11 версии 24H2 имеет стандартный 24-месячный жизненный цикл для версий Home и Pro. Windows 11 LTSC 2024, которая также стала доступна, имеет 10-летний цикл поддержки. Коммерческие клиенты могут загрузить версию 24H2 через WSUS, Windows Update для бизнеса и Центр администрирования.
Автор этой новости воспользовался самым легким способом (с сайта), чтобы установить обновление, которое без проблем встало на ноутбук с 23H2. Почему-то программа запросила оценку конфигурации системы, заведомо подходящей для него. После ее выполнения все прошло гладко. Обновление требует не менее 10 ГБ свободного места на накопителе (пришлось освободить необходимое в процессе). Установка достаточно долгая и требует внимания пользователя, поэтому лучше не включать её перед сном, во время работы или когда надо надолго отойти. По результату заметил лишь исчезнувшую расширенную верхнюю панель Проводника — вновь включить пока не пытался.
Windows 11 24H2 потребует чипов с ARM v8.1 и SSE 4.2 — до свидания, Snapdragon 835 и старые процессоры x86
Источник: NeoWin
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