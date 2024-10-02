Microsoft Windows 11 24H2 стала общедоступной — много изменений, новые функции Copilot+ PC

Обновление Microsoft Windows 11 2024, также известное как версия 24H2, стало общедоступным. Его может скачать и установить любой желающий.

Windows 11 24H2 заявлена как «полная замена операционной системы», поэтому обновление займет больше времени, чем обычно. Можно перейти в программу «Настройки» и вручную отправить запрос на обновление, или же скачать его с сайта Майкрософт.

Нужно перейти в «Настройки» > «Обновления Windows», включить опцию «Получать последние обновления, как только они станут доступны» и проверить наличие обновлений. Если система соответствует требованиям, программа позволит загрузить Windows 11 24H2.

Как обычно, можно загрузить обновление Windows 11 версии 24H2 с официального веб-сайта или же создать образ и полностью установить операционную систему (BitLocker будет включен по умолчанию в версиях Home и Pro, но его потом можно отключить).

«Windows 11, версия 24H2, содержит все функции и возможности, предоставленные в рамках постоянных инноваций в Windows 11, теперь включенные по умолчанию. Этот ограниченный выпуск также содержит улучшения, предназначенные для улучшения общего опыта работы с Windows 11» Windows 11.

Официальный перечень главных изменений:

Поддержка Wi-Fi 7

Поддержка Bluetooth® LE Audio для вспомогательных слуховых устройств

Улучшение системной панели и панели задач

Упрощенный проводник файлов

Умное управление питанием ПК

QR-коды для сетей Wi-Fi

Расширенный контроль конфиденциальности сети Wi-Fi расширенный контроль конфиденциальности сети Wi-Fi

Легкое управление учетной записью и уведомлениями в Microsoft Teams

Улучшение четкости голоса на различных устройствах

Sudo для Windows: повысьте эффективность командной строки Windows

Удаленный рабочий стол: улучшенное подключение и доступность

Дополнительно Copilot+ PC получат новые интеллектуальные функции: живые субтитры, работу в Paint и эффекты Windows Studio, Image Creator и Restyle Image, масштабирование разрешения.

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Поскольку Windows 11 24H2 — это «полная замена ОС», обновление сопровождает список известных ошибок. На данный момент он довольно большой: шесть подтвержденных аппаратных и программных проблем. Некоторые из них можно обойти, а другие будут исправлены в будущих обновлениях. Фактически все они относятся к «проблемам блокировки»: Microsoft не предложит Windows 11 24H2, пока они не будут устранены:

Программа Safe Exam Browser может не открыться . Устройства с версией 3.7 или более старыми версиями этого приложения несовместимы с Windows 11 24H2. Исправление будет доступно позже.

. Устройства с версией 3.7 или более старыми версиями этого приложения несовместимы с Windows 11 24H2. Исправление будет доступно позже. Некоторые устройства, использующие Easy Anti-Cheat, перестают соответствовать и получают синий экран из-за устаревшей версии. Нужно обновить установленные игры до актуальной версии.

и получают синий экран из-за устаревшей версии. Нужно обновить установленные игры до актуальной версии. Датчики отпечатков пальцев могут плохо работать после блокировки на нескольких моделях устройств. Содержится совместимость. Обновление прошивки компьютера (UEFI, BIOS) может помочь.

на нескольких моделях устройств. Содержится совместимость. Обновление прошивки компьютера (UEFI, BIOS) может помочь. Программы для настройки нескучных обоев могут не работать должным образом. Обновление или удаление программ может помочь.

должным образом. Обновление или удаление программ может помочь. Проблемы совместимости с драйверами Intel Smart Sound Technology . ПК с Windows 11 24H2 и зараженным драйвером Intel SST получают синий экран. Помогает установка драйверов 10.30.00.5714 и более новых версий или 10.29.00.5714 и более новых.

. ПК с Windows 11 24H2 и зараженным драйвером Intel SST получают синий экран. Помогает установка драйверов 10.30.00.5714 и более новых версий или 10.29.00.5714 и более новых. Игра Asphalt 8 может периодически не отвечать. Исправление будет доступно в будущем обновлении.

Windows 11 версии 24H2 имеет стандартный 24-месячный жизненный цикл для версий Home и Pro. Windows 11 LTSC 2024, которая также стала доступна, имеет 10-летний цикл поддержки. Коммерческие клиенты могут загрузить версию 24H2 через WSUS, Windows Update для бизнеса и Центр администрирования.

Автор этой новости воспользовался самым легким способом (с сайта), чтобы установить обновление, которое без проблем встало на ноутбук с 23H2. Почему-то программа запросила оценку конфигурации системы, заведомо подходящей для него. После ее выполнения все прошло гладко. Обновление требует не менее 10 ГБ свободного места на накопителе (пришлось освободить необходимое в процессе). Установка достаточно долгая и требует внимания пользователя, поэтому лучше не включать её перед сном, во время работы или когда надо надолго отойти. По результату заметил лишь исчезнувшую расширенную верхнюю панель Проводника — вновь включить пока не пытался.

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Источник: NeoWin

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