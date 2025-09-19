Paint, "Блокнот" и "Ножницы" в Windows 11 получили множество новых функций

Кроме интеграции теста скорости интернета, Microsoft расширяет возможности некоторых встроенных программ в Windows 11. Речь идет о Paint, «Ножницы» и «Блокнот». Последний теперь тоже может похвастаться собственными ИИ-возможностями.

«Блокнот»

Так, в «Блокноте» в Windows 11 появятся инструменты на основе ИИ для написания текстов. Эти возможности бесплатно получат пользователи Copilot+ ПК. Сейчас новые функции разворачивают для участников программы Windows 11 Insiders в каналах Canary и Dev, которые обновили «Блокнот» до версии 11.2508.28.0.

Речь идет о возможности резюмирования текста, переписывания и генерации нового текста — те же, которые Microsoft постепенно внедряла в Windows 11 в течение последнего года. Обычно эти функции доступны только владельцам подписок Microsoft 365 Personal, Family или Copilot Pro.

Теперь пользователи Copilot+ ПК смогут использовать их бесплатно. В то же время владельцы подписки Microsoft 365 получат опцию переключения между локальными и облачными моделями ИИ в зависимости от задач.

Если пользователь не вошел в систему или не имеет подписки, он все равно может работать с локальной моделью. Сейчас все эти функции работают только с английским текстом, однако делают премиальные возможности ИИ доступными для большего количества пользователей.

В то же время для тех, кто не хочет видеть новые функции ИИ, Microsoft оставила варианты — можно отключить их в настройках или удалить приложение «Блокнот» и вернуться к встроенной программе notepad.exe.

Обновление коснулось и других стандартных приложений Windows 11.

Paint

Paint в версии 11.2508.361.0 получил два заметных усовершенствования. Во-первых, можно сохранять рисунки как проекты с сохранением всех слоев. Файлы будут сохраняться в формате .paint и их можно будет перенести на другое устройство или продолжить работу позже.

Во-вторых, появился слайдер прозрачности для карандаша и кистей, что позволяет создавать более реалистичные мазки и плавные переходы цветов.

«Ножницы»

Программа «Ножницы» (Snipping Tool) с версией 11.2508.24.0 получила функцию Quick Markup, которая ускоряет работу с аннотациями скриншотов. Новинка дает возможность делать пометки еще до сохранения снимка экрана. Для запуска инструмента нужно нажать Win + Shift + S и выбрать кнопку Quick Markup (или Ctrl + E). После этого можно выбрать участок экрана и сразу рисовать или оставлять пометки.

Доступные инструменты включают ручку, маркер, ластик, фигуры и даже эмодзи. Кроме этого, можно изменять размер выделенной области, делиться снимком, делать визуальный поиск в Bing или воспользоваться Copilot.

Обновление постепенно распространяется среди участников Windows Insiders в каналах Canary и Dev. Также Windows 11 25H2 доступна в канале Release Preview.

Напомним, не все обновления от Microsoft бывают полезными. Например, недавно обновление Windows 11 замедлило работу стриминга видео. До того обновление Windows 11 24H2 вернуло в GTA: San Andreas баг 20-летней давности. Также Microsoft «убивает» функцию, которая защищала «старые» версии Windows 11. Еще одно обновление Windows 11 «заставило» принтеры заговорить на других языках.

