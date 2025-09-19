Paint, "Блокнот" и "Ножницы" в Windows 11 получили множество новых функций

Кроме интеграции теста скорости интернета, Microsoft расширяет возможности некоторых встроенных программ в Windows 11. Речь идет о Paint, «Ножницы» и «Блокнот». Последний теперь тоже может похвастаться собственными ИИ-возможностями.
«Блокнот»
Так, в «Блокноте» в Windows 11 появятся инструменты на основе ИИ для написания текстов. Эти возможности бесплатно получат пользователи Copilot+ ПК. Сейчас новые функции разворачивают для участников программы Windows 11 Insiders в каналах Canary и Dev, которые обновили «Блокнот» до версии 11.2508.28.0.
Речь идет о возможности резюмирования текста, переписывания и генерации нового текста — те же, которые Microsoft постепенно внедряла в Windows 11 в течение последнего года. Обычно эти функции доступны только владельцам подписок Microsoft 365 Personal, Family или Copilot Pro.
Теперь пользователи Copilot+ ПК смогут использовать их бесплатно. В то же время владельцы подписки Microsoft 365 получат опцию переключения между локальными и облачными моделями ИИ в зависимости от задач.
Если пользователь не вошел в систему или не имеет подписки, он все равно может работать с локальной моделью. Сейчас все эти функции работают только с английским текстом, однако делают премиальные возможности ИИ доступными для большего количества пользователей.
В то же время для тех, кто не хочет видеть новые функции ИИ, Microsoft оставила варианты — можно отключить их в настройках или удалить приложение «Блокнот» и вернуться к встроенной программе notepad.exe.
Обновление коснулось и других стандартных приложений Windows 11.
Paint
Paint в версии 11.2508.361.0 получил два заметных усовершенствования. Во-первых, можно сохранять рисунки как проекты с сохранением всех слоев. Файлы будут сохраняться в формате .paint и их можно будет перенести на другое устройство или продолжить работу позже.
Во-вторых, появился слайдер прозрачности для карандаша и кистей, что позволяет создавать более реалистичные мазки и плавные переходы цветов.
«Ножницы»
Программа «Ножницы» (Snipping Tool) с версией 11.2508.24.0 получила функцию Quick Markup, которая ускоряет работу с аннотациями скриншотов. Новинка дает возможность делать пометки еще до сохранения снимка экрана. Для запуска инструмента нужно нажать Win + Shift + S и выбрать кнопку Quick Markup (или Ctrl + E). После этого можно выбрать участок экрана и сразу рисовать или оставлять пометки.
Доступные инструменты включают ручку, маркер, ластик, фигуры и даже эмодзи. Кроме этого, можно изменять размер выделенной области, делиться снимком, делать визуальный поиск в Bing или воспользоваться Copilot.
Обновление постепенно распространяется среди участников Windows Insiders в каналах Canary и Dev. Также Windows 11 25H2 доступна в канале Release Preview.
Источник: neowin, bleepingcomputer
