Новости Софт 05.05.2025 в 19:54 comment views icon

Ведущий менеджер Microsoft считает, что Apple macOS лучше Windows 11

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Андрій Русанов

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Ведущий менеджер Microsoft считает, что Apple macOS лучше Windows 11

«Если бы Балмер был генеральным директором, меня бы уволили за этот твит», — шутит старший менеджер по продуктам Microsoft Мэрилл Фернандо. Его апрельское сообщение стало популярным.

Высокопоставленный менеджер Microsoft использовал недавнее вирусное фото певицы Кэти Перри после ее возвращения на Землю из недавнего короткого космического путешествия. На ней Перри целовала землю после успешного полета. Пост был шуточным, но если человек является руководителем в известной компании, к нему приковано много внимания. Он собрал более 700 тыс. просмотров и более 11 тыс. лайков.

После неожиданного успеха Фернандо более подробно рассказал о своей рабочей станции, а также о других деталях своего контекста. Его любимым устройством является рабочий MacBook (Microsoft предоставила возможность выбрать Mac или ПК с Windows), а для личных проектов, как подкасты, рассылки или создание ПО с открытым кодом он использует Mac Studio.

Менеджер говорит, что также пользуется сервисами Microsoft, в частности DevBox, удаленно через приложение для macOS. А когда нужно что-то запустить в Windows, запускает виртуальную машину Parallels.

Говоря о производительности, Мэрилл Фернандо упоминает Raycast как свой секретный ингредиент для быстрого переключения между Teams, Outlook, VSCode, Terminal и другими приложениями. Для просмотра веб-страниц он использует Microsoft Edge в рабочих задачах, а лично — браузер Arc. Фернандо до сих пор в должности, так что современное руководство Microsoft не считает использование конкурирующих продуктов большим грехом.

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