Microsoft анонсировала Windows 11 — обновление будет бесплатным для владельцев «десятки» и выйдет этой осенью

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Несмотря на обещание Microsoft о том, что Windows 10 станет последней версией Windows, компания всё же официально анонсировала новую версию Windows 11. После нескольких месяцев намёков и утечек компания продемонстрировала новую ОС.

При разработке Windows 11 сотрудники Microsoft сосредоточились на упрощении и оптимизации. В новой версии операционной системы большое внимание уделяется упрощению пользовательского интерфейса, новому магазину Windows, а также повышению производительности и улучшению многозадачности.

Windows 11 получила новое меню «Пуск» и обновлённую кнопку «Пуск». Теперь они расположены по центру панели задач, что даёт некоторое сходство с панелью Dock на Mac. При этом пользовательский интерфейс очень похож на то, что ранее демонстрировалось в Windows 10X – проекте, изначально ориентированном для устройств с двумя экранами, который Microsoft в конечном итоге отменила. Большая часть пользовательского интерфейса, который использовался в Windows 10X, появляется в Windows 11. В интерфейсе Windows 11 можно видеть закруглённые углы, которые привычны пользователям Android и iOS.

Из нового меню «Пуск» убраны «живые плитки», которые изначально появились в Windows 8. Вместо них используется более привычная панель запуска, которую можно найти в Chrome OS или Android. Windows 11 будет включать обновлённые тёмный и светлый режимы, которые выглядят намного лучше, чем в нынешней версии Windows 10.

Операционная система получила ряд новых функций, призванных повысить удобство работы. Например, Snap layouts позволяют быстро переключать приложения в различные режимы, поддерживаемые Windows 11. В то же время функция Snap Group layouts позволяет запомнить места расположения приложений. Улучшена поддержка нескольких мониторов, благодаря чему приложения всегда открываются на правильном экране.

Большое внимание было уделено повышению производительности. Отмечается, что обновления Windows на 40% меньше и более эффективны, поскольку теперь они устанавливаются в фоновом режиме.

Сервис Microsoft Teams теперь интегрирован прямо в Windows 11 как для коммерческих пользователей, так и для потребителей. Таким образом, Microsoft отказывается от использования Skype из Windows 10. Microsoft Teams можно найти прямо на Панели задач.

Кроме того, в Windows 11 большое внимание уделено виджетам сенсорным жестам. Виджеты – это персонализированный канал, работающий на базе искусственного интеллекта. Также улучшена работа рукописного ввода и голосового набора.

Функции Xbox постепенно мигрируют на настольную ОС. Например, функция Auto HDR, ранее доступная на консолях Xbox Series X/S, станет частью Windows 11 и будет работать для большого количества игр на базе DirectX 11 и DirectX 12. Кроме того, в операционной системе появится функция DirectStorage, которая позволит ускорить загрузку игр с новейших NVMe накопителей. Однако для раскрытия потенциала этой функции также потребуется, чтобы её использовали разработчики игр. Дополнительно в Windows 11 интегрирована подписка Xbox Game Pass и стриминговый сервис xCloud через новое приложение Xbox.

Первая официальная предварительная сборка Windows 11 станет доступна участникам программы Windows Insider уже в конце июня. Апдейт до Windows 11 будет бесплатным для владельцев Windows 10, а релиз новой ОС запланирован на осень 2021 года (точная дата пока не называется). Широкое распространение обновления Windows 11 на совместимые устройства припадет на начало 2022 года. Распространяться обновление будет поэтапно через «Центр обновления» по аналогии с другими обновлениями.

Минимальные системные требования Windows 11

Процессор: 64-разрядный двухъядерный CPU с тактовой частотой не менее 1 ГГц

ОЗУ: 4 ГБ

Память: 64 ГБ

Системная прошивка: UEFI, с поддержкой безопасной загрузки

TPM: 2.0

Видеоадаптер: совместимый с DirectX12 или более поздней версии с драйвером WDDM 2.0

Источник: The Verge