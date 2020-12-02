Windows Feature Experience Pack. Microsoft приступает к тестированию небольших функциональных обновлений для Windows 10

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Корпорация Microsoft приступила к тестированию меньших обновлений с набором новых функций для Windows 10. Такие небольшие наборы будут доступны в форме Windows Feature Experience Pack. Пакет обновлений Windows Feature Experience Pack будет использоваться для «улучшения определённых функций и возможностей, которые теперь разрабатываются независимо от ОС», заявляет Microsoft.

Первый набор Windows Feature Experience Pack уже доступен для бета-тестеров Windows 10, начиная с этой недели. Он включает возможность использовать встроенное приложение для снятия снимков экрана для вставки скриншотов непосредственно в папки в Проводнике. Пакет также содержит режим разделённой клавиатуры для устройств с сенсорными дисплеями 2-в-1.

Microsoft заявляет, что такие пакеты функций будут распространяться среди тестировщиков Windows во многом так же, как и существующие сборки или накопительные обновления. Для потребителей обновления Windows Feature Experience Pack будут предлагаться через Windows Update.

Пакеты функций являются для Microsoft новым каналом обновления элементов Windows, которые не контролируются непосредственно ОС, но также не являются отдельными приложениями, поддерживаемыми через магазин Windows Store.

Новый подход также означает, что теперь пользователи будут получать больше обновлений для Windows 10. Ранее Microsoft выпускала по два больших обновления Windows 10 в год. Одно из них выходило примерно в апреле, второе – в октябре.

Источник: The Verge