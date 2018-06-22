Wizz Air меняет правила перевозки багажа. Провоз ручной клади в салоне станет платным

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На этой неделе венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air в честь 10-летия работы на украинском рынке добавила нам ряд новых маршрутов: из Киева в Лиссабон и Таллин, а также из Харькова в Катовице. Но оказалось, что у крупнейшего лоукостера в Центральной и Восточной Европе припасен еще один «сюрприз». Им является очередное изменение правил перевозки багажа, а точнее ручной клади.

В последний раз авиакомпания вносила изменения в октябре прошлого года. Тогда ввели новую норму ручной клади – сумки и чемоданы габаритами 55x40x23 см и массой не более 10 кг – и разрешили провозить ручную кладь в салоне первым 90 пассажирам.

Теперь же право перевозки ручной клади в салоне самолета будет только у пассажиров которые заплатят за услугу Wizz Priority. То есть, теперь за провоз ручной клади в салоне самолетов Wizz Air придется в любом случае платить.

Ручная кладь пассажиров, которые не приобрели услугу приоритетной посадки Wizz Priority, будет перемещена в багажный отсек обслуживающим персоналом перед посадкой в самолет и возвращена на ленту выдачи багажа после приземления.

В Wizz Air это решение объясняют банальным отсутствием места в багажных отсеках в салоне самолета. Изменения должны вступить в силу в ближайшее время.

Остается добавить, что плата за Wizz Priority составляет от 160 до 315 грн при заказе через интернет или кол-центр Wizz Air, тогда как в аэропорту за опцию придется заплатить уже 800 грн.

Помимо приоритетного права посадки и возможности провоза ручной клади в салоне опция Wizz Priority дает возможность взять в салон еще одну небольшую сумку габаритами 40х30х18 cм.

Источник: lowcost.com.ua