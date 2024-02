X/Twitter добавил видеотрансляции в Spaces — на замену Periscope

Аудиокомнаты в X отныне получат функцию «живого» видео — на данный момент она будет доступна только для организаторов встреч.

Можно выбирать фронтальную или заднюю камеру, а также горизонтальный или вертикальный режимы для трансляции видео. Некоторые пользователи, как пишет The Verge, говорят о «значительных задержках» во время тестирования новой функции.

BREAKING: Video Spaces are now live on 𝕏

Here’s how to host a video space: pic.twitter.com/PgYHiq0jhU

