X/Twitter добавил видеотрансляции в Spaces — на замену Periscope

Аудиокомнаты в X отныне получат функцию «живого» видео — на данный момент она будет доступна только для организаторов встреч.

Можно выбирать фронтальную или заднюю камеру, а также горизонтальный или вертикальный режимы для трансляции видео. Некоторые пользователи, как пишет The Verge, говорят о «значительных задержках» во время тестирования новой функции.

BREAKING: Video Spaces are now live on 𝕏 Here’s how to host a video space: pic.twitter.com/PgYHiq0jhU — DogeDesigner (@cb_doge) February 28, 2024

Похоже X хочет запустить что-то вроде Periscope — хотя технически в соцсети уже была возможность трансляции видео в своих профилях (Илон Маск, к примеру, сам демонстрировал ее во время стрима игры в Diablo IV и тестирования автопилота Tesla).

В Periscope (до его преждевременной смерти) была опция, с помощью которой ведущие могли приглашать других гостей для участия в прямых трансляциях. В настоящее время типичный Spaces с видеосеансом показывает видеоканал ведущего, окруженный меньшими значками любых других докладчиков, соведущих или слушателей в комнате — в стандартных прямых трансляциях X аудитория может только комментировать или отправлять лайки.

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