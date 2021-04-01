Periscope всё. Сервис, популяризировавший живые трансляции со смартфонов, прекратил работу

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31 марта 2021 года стало последним днем работы приложения Periscope, которое популяризировало трансляции живого видео с мобильных устройств. Оно уже исчезло из магазинов мобильных приложений и прекратило свою роботу. Как говорится, Press F.

Живые трансляции в одночасье стали глобальным феноменом после запуска Periscope в 2015 году. К слову, Twitter приобрела Periscope в 2014 году за 120 миллионов долларов. И хотя Periscope не стал первым таким приложением для видеотрансляций, благодаря ресурсам и поддержке Twitter ему удалось быстро свергнуть первопроходца Meerkat и стать лидером мобильного стриминга. Но вот спустя шесть лет история Periscope закончилась.

Объявляя о закрытии сервиса в декабре 2020-го, команда проекта заявила, что популярность Periscope за последние два года сильно упала, а само приложение уже некоторое время находится в «неустойчивом режиме обслуживания».

Twitter решила оставить веб-сайт Periscope с архивом публичных трансляций, а пользователи все еще могут скачать свои трансляции через Twitter. Для проведения видеотрансляций в соцсети вместо Periscope теперь встроенная функция Twitter Live.