Periscope всё. Сервис, популяризировавший живые трансляции со смартфонов, прекратил работу

31 марта 2021 года стало последним днем работы приложения Periscope, которое популяризировало трансляции живого видео с мобильных устройств. Оно уже исчезло из магазинов мобильных приложений и прекратило свою роботу. Как говорится, Press F.

Живые трансляции в одночасье стали глобальным феноменом после запуска Periscope в 2015 году. К слову, Twitter приобрела Periscope в 2014 году за 120 миллионов долларов. И хотя Periscope не стал первым таким приложением для видеотрансляций, благодаря ресурсам и поддержке Twitter ему удалось быстро свергнуть первопроходца Meerkat и стать лидером мобильного стриминга. Но вот спустя шесть лет история Periscope закончилась.

Объявляя о закрытии сервиса в декабре 2020-го, команда проекта заявила, что популярность Periscope за последние два года сильно упала, а само приложение уже некоторое время находится в «неустойчивом режиме обслуживания».

Twitter решила оставить веб-сайт Periscope с архивом публичных трансляций, а пользователи все еще могут скачать свои трансляции через Twitter. Для проведения видеотрансляций в соцсети вместо Periscope теперь встроенная функция Twitter Live.

This is it. Our final goodbye. Today is the last day the Periscope app will be available.

We leave you with our gratitude for all the creators and viewers who brighten the Periscope community. We hope to see you all live on Twitter.

💜 pic.twitter.com/fRbYdEYInf

— Periscope (@PeriscopeCo) March 31, 2021