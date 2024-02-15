X/Twitter, кажется, верифицирует террористов — исследователи обнаружили около 30 подсанкционных лиц с «синими чеками»

Речь идет о лидерах партии Хезболла, которая признана террористической организацией в США, сыне Муаммара Каддафи и аккаунтах, связанных с хуситами.

Согласно отчету некоммерческой организации Tech Transparency Project (TTP) на данный момент идентифицировано около 30 аккаунтов с «синими галочками», которые якобы принадлежат подсанкционным лицам. Вот несколько из них:

Акаунт лидера террористической организации Хезболла Хасана Насралла — с более 93 000 подписчиков и пометкой «проверенный» (то есть владелец предоставил X государственное удостоверение личности).

Иранское государственное информационное агентство Press TV (один из двух аккаунтов с «золотыми чеками» — другой российский «Тинькофф Банк»). Стоимость такой премиальной «галочки» достигает $1000 в месяц.

Аль-Саади Каддафи, сын покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи, который некоторое время также был подписан на Илона Маска.

Ансаралла — йеменская группировка, более известная как хуситы.

TTP отмечает, что большинство учетных записей были верифицированы после того, как Илон Маск приобрел Twitter и предложил платную подписку (только десять заплатили, чтобы сохранить «устаревшие» галочки, которые получили ранее).

В X отчет не комментировали, но, похоже, удалили почти все вышеупомянутые «синие чеки» («золотые» — все еще отображаются на страницах Press TV и «Тинькофф Банка»), и заблокировал несколько аккаунтов (в том числе и страницу, связанную с группировкой Харакат аль-Нуджаб, которую поддерживает Иран).

«X имеет надежный и безопасный подход к нашим функциям монетизации, соблюдая юридические обязательства, а также независимую проверку. Несколько аккаунтов, перечисленных в Отчете о прозрачности технологий, не указаны непосредственно в списках санкций, тогда как некоторые другие, которые подпадают под санкции, могут иметь видимые галочки на учетных записях, не получая никаких услуг», — отметили уже позже в X в ответ на запрос The Verge.

Предприятиям США запрещено осуществлять экономические операции с людьми и организациями, которые находятся в санкционных списках — собственно подобный запрет есть и в политике X относительно продажи подписок. TTP отмечает, что возможно, хотя и маловероятно, что соцсеть подарила синие отметки террористическим группам бесплатно, или они получили их обманом.

До приобретения Маска соцсеть (еще под названием Twitter) попадала в юридические скандалы за то, что якобы поддерживала террористов. Семья жертвы нападения «Исламского государства» обвинила Twitter в том, что он не запретил учетные записи, связанные с группой — сейчас дело на рассмотрении в Верховном суде.

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Другой вопрос заключается в том, принимала ли соцсеть деньги (пусть речь идет лишь о $8 в месяц) за подписку от людей, с которыми запрещено вести финансовые операции.

Согласно другому прошлогоднему исследованию после того, как Маск приобрел и возглавил Twitter в октябре 2022 года, количество антисемитских постов на платформе выросло более чем вдвое. Сам миллиардер отрицал обвинения в антисемитизме, пытался судиться с Антидиффамационной лигой и называл себя евреем по призванию.

Между тем из-за наличия противоречивых сообщений с соцсетью прекратили рекламное сотрудничество десяток крупных компаний (в частности, Apple и Disney) — Маск в ответ публично послал их к черту.

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