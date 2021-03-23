Xiaomi анонсировала Black Shark 4 и 4 Pro — геймерские смартфоны с экранами 144 Гц и зарядкой 120 Вт

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Аккурат перед презентацией флагманских смартфонов OnePlus 9 компания Xiaomi под своим суббрендом Black Shark представила в Китае новые геймерские смартфоны Black Shark 4 и 4 Pro, пришедшие на смену прошлогодним моделям Black Shark 3 и Shark 3 Pro.

По большому счету — это одна модель, а различия между Black Shark 4 и 4 Pro в нескольких технических характеристиках (процессор, камера и еще несколько несущественных мелочей).

Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro оснащаются одинаковыми экранами — 6,67-дюймовая панель Super AMOLED последнего поколения E4 производства Samsung. Она характеризуется разрешением 2400х1080 пикселей, поддерживает частоту обновления 144 Гц и частоту опроса сенсора 720 Гц. В Black Shark даже выпустила специальные киберспортивные напальчники для особо заядлых геймеров.

Базовая модель основана на базе SoC Snapdragon 870, тогда как Pro-версия выделяется топовой платформой Snapdragon 888 и двухуровневой системой жидкостного охлаждения для эффективного отвода тепла от процессора и других компонентов. Первый охлаждающий слой — прямо под экраном, а второй снизу отвечает за охлаждение чипсета и других внутренних компонентов. Xiaomi говорит о повышении эффективности рассеивания тепла на 30% и снижении температуры процессора на 18 градусов по сравнению с обычными СО.

Помимо предотвращения троттлинга CPU под высокой нагрузкой, этой передовой СО отведена не последняя роль в сохранении комфортной температуры устройства во время зарядки — пиковая мощность фирменной проводной зарядки достигает впечатляющие 120 Вт для обеих моделей. Полная зарядка аккумулятора емкостью 4500 мА•ч от 0 до 100% занимает всего 14 минут и 50 секунд.

Еще одно отличие Pro-версии от базового варианта — поддержка технологии Xiaomi RAMDISK, знакомой по Xiaomi Mi 10 Ultra. Напомним, функция позволяет устанавливать приложения прямо в оперативную память для повышенного быстродействия.

Обе модели располагают тройными основными камерами, но базовая модель довольствуется 48-Мп основным сенсором, а Pro-версия получила 64-Мп сенсор. Вспомогательные модули одинаковые — ультраширокоугольный на 8 Мп и сенсор оценки глубины сцены на 5 Мп. Фронтальная камера разрешением 20 Мп врезана в круглое отверстие по центру в верхней части экрана.

Среди других общих фишек Black Shark 4 и 4 Pro — чувствительные к силе нажатия shoulder-кнопки (на боковине корпуса слева и справа); они распознают силу нажатия, что позволяет программировать их под самые разные действия. Из других органов управления есть две клавиши переключения режимов, опять же с правой стороны, и кнопка Home со встроенным сканером отпечатков пальцев аккурат по центру между другими кнопками. Кнопки регулировки громкости, которым не нашлось места на правой боковине, разместились слева.

Пользовательский Black Shark 4 и 4 Pro — JOYUI 12.5 на базе ОС Android 11. Он приправлен множеством функций, которые позволяют бросить максимум ресурсов на игры и отсеять отвлекающие уведомления.

Габариты Black Shark 4 и 4 Pro одинаковы — 163,8×76,4×9,9 мм. Но масса отличается — Pro на 10 грамм тяжелее и весит 220 грамм.

Цены на Black Shark 4 и 4 Pro в Китае (о глобальном релизе пока не сообщается):

Смартфоны уже доступны для предзаказа в Китае в официальном онлайн-магазине Black Shark, а первая партия поступит в продажу 26 марта.

Black Shark 4: 6/128 ГБ — 2 499 юаней (10,6 тыс. гривен), 8/128 — 2 699 юаней (11,5 тыс. гривен), 12/128 ГБ — 2 999 юаней (12,8 тыс. гривен) и 12/256 — 3 299 юаней (14 тыс. гривен).

Black Shark 4 Pro: 8/256 ГБ — 3 999 юаней (17 тыс. гривен), 12/256 — 4 499 юаней (19,2 тыс. гривен), 16/512 ГБ — 5 299 юаней (22,6 тыс. гривен).

Если говорить о геймерских смартфонах 2021 года, то пока у Black Shark 4 только один конкурент — ASUS ROG Phone 5.