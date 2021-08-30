Canalys: рынок электромобилей вырос на 160% в первой половине 2021 года (лидирует Tesla с долей 15%)

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Аналитическая фирма Canalys оценила рынок электрических автомобилей по итогам первой половины 2021 года — несмотря на острый дефицит компонентов мировые продажи батарейных электромобилей (BEV) и подключаемых гибридов (PHEV) увеличились на 160% год к году.

В первой половине 2021 года во всем мире суммарно продали 2,6 миллиона электрических транспортных средств — на 160% больше, чем год назад. Спрос превысил ожидания аналитиков и оказался выше, чем на автомобили с ДВС — этот сегмент вырос лишь на 26%.

Почти половина продаж электромобилей (47%) пришлась на Китай (ждем электромобиль Xiaomi). В то же время Европа (40% от общих продаж) демонстрирует самые высокие темпы перехода — 15% от общих продаж (против 12% в Китае); при этом в Норвегии доля электромобилей в общих продажах новых автомобилей достигает 80%. К слову, в июле Еврокомиссия представила масштабный план по борьбе с изменением климата, частью которого является полный отказ от автомобилей с ДВС к 2035 году (Минифраструктуры Украины тоже отметилось законопроектом, предусматривающим полный запрет на продажу бензиновых и дизельных авто уже с 2030 года).

В США за полгода отгрузили около 250 тысяч электромобилей — всего 3% от общих продаж автомобилей. Ожидается, что инвестиции в размере 174 миллиардов долларов, которые недавно анонсировал президент Джо Байден ускорят переход на электрические модели, особенно с учетом приближения выхода первых электрических пикапов (они особенно популярны в стране).