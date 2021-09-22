Xiaomi відкинула звинувачення Міноборони Литви щодо вбудованих засобів цензури у своїх смартфонах





Сьогодні мережею розлетілась резонанс новина — Reuters процитував заступника міністра оборони Литви Маргіріса Абукявічюса, який порадив не купувати смартфони Xiaomi та інших китайських компаній, та викинути вже куплені. У Xiaomi виступила з офіційною заявою, та відкинула всі звинувачення.

У публікації Reuters йшла мова про те, що флагманські смартфони, які продаються в Європі китайським гігантом Xiaomi, мають вбудовані алгоритми цензури. Нібито національний центр кібербезпеки Міністерства оборони виявив в смартфоні Xiaomi Mi 10T 5G вбудовану систему цензури. Вона знаходить та блокує 449 слів з використанням китайських ієрогліфів. Серед згаданих у звіті «заборонених» висловів — «Свободу Тибету», «Хай живе незалежність Тайваню» і «Демократичний рух». У звіті також вказувалось, що ці можливості були вимкнені для «регіону Європейського Союзу», але їх можна ввімкнути віддалено в будь-який час.

«‎Пристрої Xiaomi не піддають цензурі комунікацію користувачів – ні вхідну, ні вихідну. Компанія Xiaomi ніколи не обмежувала та не обмежуватиме і не блокуватиме будь-яке особисте використання користувачами наших смартфонів, зокрема пошук, виклики, перегляд вебсторінок або використання стороннього програмного забезпечення для зв’язку. Xiaomi повністю поважає і захищає законні права всіх користувачів. Xiaomi дотримується Загального регламенту про захист даних Європейського Союзу (GDPR)» Xiaomi

Нижче наводимо повний текст офіційної заяви Xiaomi з приводу засобів цензури, які попередньо інстальовані в пристроях компанії.